Amazon disponibiliza rede de logística para qualquer empresa

A Amazon anunciou, nesta segunda-feira (4), que está ampliando sua enorme rede de logística para qualquer empresa que queira usá-la.

O novo serviço, denominado Amazon Supply Chain Services (ASCS), permite que as empresas paguem à Amazon para que esta se encarregue de levar os produtos das fábricas até a casa dos clientes. Isso inclui enviar mercadorias pelo mar, armazená-las em centros logísticos e entregar pacotes sete dias por semana.

Grandes nomes da indústria, como Procter & Gamble, 3M, Lands' End e American Eagle já o contrataram.

A Amazon comparou a iniciativa ao lançamento da Amazon Web Services, seu negócio de computação na nuvem, que começou como uma ferramenta interna criada pela empresa e que agora é um negócio gigantesco.

A gigante do comércio online aposta em poder fazer o mesmo com o envio e a logística.

A maior parte da capacidade logística da Amazon só estava disponível para as empresas, que vendiam produtos em seu site.

A medida põe a empresa em concorrência mais direta com gigantes do envio como FedEx, UPS e DHL.