Altos comandantes militares dos EUA e Cuba se reúnem na baía de Guantánamo

Altos comandantes militares dos Estados Unidos e de Cuba se reuniram nesta sexta-feira (29) em Guantánamo, em meio à deterioração das relações entre os dois países devido à ameaça do presidente Donald Trump de tomar o poder da ilha.

O encontro ocorreu na base que os Estados Unidos mantêm no extremo sudeste da ilha comunista.

O general americano Francis Donovan reuniu-se com o general cubano Roberto Legrá Sotolongo "para uma breve troca de informações sobre assuntos de segurança operacional", informou o Comando Sul dos Estados Unidos em um comunicado.

Segundo informações divulgadas há algumas semanas pela imprensa americana, Cuba teria considerado diferentes cenários para utilizar drones contra a base americana de Guantánamo e até mesmo contra o território dos Estados Unidos.

Trump acredita que a ilha comunista, situada a 150 quilômetros da costa da Flórida (sudeste dos EUA), representa "uma ameaça extraordinária" à segurança nacional dos Estados Unidos.

Donovan liderou uma avaliação da segurança do perímetro da instalação americana e discutiu a segurança do pessoal militar, acrescentou o comunicado.

"A Estação Naval da Baía de Guantánamo é um centro operacional e logístico vital que apoia os esforços militares dos Estados Unidos para combater ameaças que minam a segurança, a estabilidade e a democracia em nosso hemisfério", afirmou o Comando Sul dos Estados Unidos.

As relações entre os dois países se deterioraram desde janeiro, depois que os Estados Unidos impuseram um bloqueio petrolífero de fato contra a ilha, decretaram novas sanções contra empresas e dirigentes cubanos e indiciaram o ex-presidente Raúl Castro em um processo que remonta a 1996.

Ambos os governos afirmam, no entanto, que mantêm seus contatos diplomáticos.

Em meados de maio, o diretor da CIA, John Ratcliffe, viajou a Havana para se reunir com altos dirigentes cubanos.

Outra reunião, de alto nível diplomático, ocorreu em 10 de abril na capital cubana. Nenhuma aeronave governamental americana havia pousado em Cuba desde 2016.