Alerta de drones coloca Lituânia em alerta e Exército pede que população procure abrigo

Os moradores de Vilnius, capital da Lituânia, foram orientados pelo Exército a procurar abrigo e o presidente e a primeira-ministra do país foram levados para locais seguros nesta quarta-feira, 20, em razão de um alerta sobre atividade de drones perto da fronteira com Belarus, evidenciando a tensão na fronteira leste da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em relação às incursões ligadas ao conflito da Rússia com a Ucrânia.

Um comunicado de emergência das Forças Armadas orientou os moradores da região de Vilnius a "se dirigirem imediatamente a um abrigo ou local seguro".

O alerta, que durou cerca de uma hora, também levou ao fechamento do espaço aéreo sobre o Aeroporto de Vilnius.

O presidente Gitanas Nauseda e a primeira-ministra Inga Ruginiene foram levados para abrigos, e também houve uma ordem de evacuação no Parlamento da Lituânia, o Seimas, informou a agência de notícias BNS.

Foi o primeiro alerta importante que fez com que moradores e líderes políticos de uma capital da União Europeia e da Otan corressem para abrigos desde a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022.

"Com base nos parâmetros que observamos, é muito provável que seja um drone de combate ou um drone projetado para enganar sistemas e atrair alvos", disse Vilmantas Vitkauskas, chefe do Centro Nacional de Gerenciamento de Crises da Lituânia, em uma coletiva de imprensa. "As contramedidas eletrônicas aqui não conseguem nos dizer se um dispositivo explosivo detonou ou não. É muito, muito difícil."

Considerando a altitude e a velocidade, provavelmente se tratava de um drone, disse ele, "embora não possamos afirmar neste momento exatamente que tipo de drone era ou de onde foi lançado".

A Lituânia faz fronteira com a Belarus, aliada da Rússia, a leste, e com o enclave russo de Kaliningrado a oeste.

O alerta desta quarta-feira veio depois que os militares disseram ter detectado atividade de drones na Belarus, mas nenhum drone foi avistado sobre a Lituânia.

Belarus relatou o possível drone à Lituânia, de acordo com o Brigadeiro-General Nerijus Stankevicius, comandante das Forças Terrestres do Exército Lituano.

As autoridades "receberam um relatório das forças armadas bielorrussas sobre drones que poderiam estar se movendo em direção ao território lituano. Nossos vizinhos na Letônia receberam informações semelhantes", disse Stankevicius.

Nesta quarta-feira, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, elogiou a reação da aliança a vários incidentes com drones nos últimos dias, dizendo que eles foram recebidos com "uma resposta calma, decisiva e proporcional".