Alemanha e Otan pedem reforço da defesa europeia após EUA anunciarem retirada de tropas

Trump rebateu críticas do premier alemão sobre guerra no Irã. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A Alemanha e a Otan defenderam, neste sábado (2), o reforço da autonomia de defesa da Europa depois que os Estados Unidos anunciaram a próxima retirada de cinco mil soldados posicionados no país germânico.

A medida anunciada na sexta-feira (1º) pelo Pentágono representa um novo revés nas relações transatlânticas, severamente deterioradas desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca.

O número representa cerca de 15% dos 35 mil soldados americanos presentes no país europeu, cujo ministro da Defesa minimizou o assunto.

"Esperava-se que tropas dos Estados Unidos fossem retiradas da Europa, e também da Alemanha", comentou Boris Pistorius, em declaração enviada à AFP por seu gabinete.

"Nós, europeus, temos que assumir uma responsabilidade maior por nossa segurança", acrescentou o ministro.

Segundo o porta-voz do Pentágono, a retirada deverá ser concluída "em um prazo próximo de seis a 12 meses".

Distanciamento da Europa

Washington fez o anúncio após uma troca de declarações entre as duas potências, em um contexto de críticas do presidente Donald Trump a seus parceiros europeus por não lhe darem apoio em sua campanha militar contra o Irã.

O chefe do governo alemão, Friedrich Merz, irritou o presidente americano na segunda-feira ao declarar que Washington não tem "nenhuma estratégia" no Irã e que a república islâmica "humilhou" a primeira potência mundial.

"Ele acha que está tudo bem que o Irã obtenha a arma nuclear. Não sabe nem do que está falando", respondeu Trump na terça-feira.

A Otan afirmou, neste sábado (2), que está "trabalhando com os Estados Unidos para entender os detalhes de sua decisão sobre o dispositivo militar na Alemanha", escreveu sua porta-voz, Allison Hart, na rede social X.

"Este ajuste ressalta a necessidade de que a Europa continue investindo mais em Defesa e assuma uma parte maior de sua responsabilidade em nossa segurança compartilhada", acrescentou a porta-voz.

Desde o início de seu segundo mandato, a administração Trump se mostra hostil a seus aliados tradicionais europeus, que o presidente acusa de não investir o suficiente em sua segurança.

A aproximação de Washington e Moscou em plena guerra na Ucrânia e as ameaças de Trump de tomar a Groenlândia da Dinamarca, uma aliada da Otan, levaram várias capitais europeias a apostar em maior autonomia.