Além do PCC e do Comando Vermelho: veja facções consideradas terroristas pelos EUA

Integrantes do Comando Vermelho, em foto de Patrícia Santos/AE. Ver Descrição / Ver Descrição

Duas facções brasileiras serão consideradas como organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos a partir de 5 de junho. Em comunicado feito nesta quinta-feira (28), o secretário de Estado, Marco Rubio, justificou a decisão, dizendo que Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital (PCC) têm alcance sobre toda a região, motivo pelo qual entraram no alvo americano.

As duas facções, que têm usado o território americano para lavar dinheiro, não são as únicas da América Latina que receberam a classificação de terroristas. Grupos do México, da Venezuela e de países da América Central já ingressaram na lista, apontados como uma ameaça para a segurança dos Estados Unidos (veja abaixo).

A inclusão das organizações criminosas brasileiras na lista de terroristas foi pauta do encontro entre o senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro e o presidente dos EUA, Donald Trump.

Em manifestações anteriores, o governo Lula rejeitou a sondagem feita pela gestão Trump. O Brasil sustenta que o sistema legal nacional não considera facções criminosas como terrorismo, uma vez que a atuação desses grupos não atende a uma causa ou ideologia, mas a busca por lucro de diversas atividades ilícitas. Outra preocupação é o risco de eventuais intervenções americanas em território brasileiro.

O assessor especial para assuntos internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, afirmou que o crime organizado é um "mal que deve ser combatido" no Brasil, mas que a intervenção é inaceitável.

Facções classificadas como terroristas

Cartel de los Soles

Suposta rede de altos funcionários militares e governamentais da Venezuela, o grupo estaria envolvido no tráfico de drogas e outras atividades ilegais. Especialistas questionam se, de fato, seria uma organização estruturada, em vez de uma rede de alianças informais.

O nome vem das insígnias de sol usadas nas patentes de generais das Forças Armadas Venezuelanas.

Os EUA chegaram a dizer que Nicolás Maduro, ex-presidente da Venezuela, seria o chefe do grupo — um dos argumentos para a captura do político no início do ano. No entanto, a Casa Branca recuou do posicionamento posteriormente.

Cartel Jalisco Nova Geração

Morte de "El Mencho" mergulhou México em onda de violência. Ulises RUIZ / AFP

Surgido em 2010, o CJNG é considerado uma das maiores organizações criminosas do México.

Os Estados Unidos chegaram a oferecer US$ 15 milhões (R$ 85 milhões, na cotação atual) por seu líder, Nemesio Oseguera, "El Mencho", acusado de contrabando de fentanil e metanfetamina. O criminoso morreu em fevereiro durante operação das forças militares mexicanas.

Segundo o think tank Insight Crime, as redes da facção se estendem para vários países da América Latina, Canadá, Austrália e Sudeste Asiático.

Presente em diversos estados do México, disputa com o Cartel de Sinaloa o controle do tráfico de migrantes na fronteira com a Guatemala e já realizou atentados contra funcionários de alto escalão.

Traficante era um dos mais procurados pelos EUA. Departamento de Justiça dos EUA / Divulgação

Cartel de Sinaloa

Fundada nos anos 1980 por Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, é mais uma das grandes máfias mexicanas, com reconhecida capacidade para se infiltrar nas altas esferas do Estado. Guzmán e Zambada estão presos nos Estados Unidos, o primeiro pelo resto da vida.

Segundo o governo americano, este cartel é o maior traficante de fentanil — substância à qual se atribuem milhares de mortes todos os anos nos Estados Unidos —, e também é vinculado ao contrabando de metanfetamina, heroína e cocaína.

Os herdeiros de seus fundadores travam uma guerra interna que já deixou centenas de mortos desde 2024, quando Zambada foi supostamente sequestrado por um dos filhos de "El Chapo", que o levou em um avião particular aos Estados Unidos para entregá-lo a autoridades deste país.

Um ex-ministro de Segurança mexicano, Genaro García Luna, foi condenado em 2024 a quase 39 anos de prisão por colaborar com o cartel.

"El Chapo" foi condenado à prisão perpétua. ALFREDO ESTRELLA / APF

Trem de Aragua

Formou-se em 2014 em uma prisão do estado venezuelano de Aragua e está ligado a sequestros, roubos, comércio de drogas, prostituição e extorsão. Mais tarde, expandiu seus negócios para a exploração ilegal de ouro, em um país que conta com grandes jazidas, e o tráfico de pessoas em meio à onda migratória.

Suas atividades se espalharam para diversos países do continente, inclusive o Brasil.

Em 2023, era formado por cerca de 5 mil homens e seu centro de operações era o presídio de Tocorón (Aragua), que acabou sendo ocupado nesse mesmo ano pelas autoridades.

Essa prisão era uma espécie de "resort" com piscina, zoológico, salão de jogos, banco, campo de beisebol e uma discoteca.

Integrantes do Trem de Aragua em prisão de El Salvador. Handout / EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE / AFP

Mara Salvatrucha

A MS-13 foi formada em Los Angeles, nos Estados Unidos, na década de 1980. Seus primeiros integrantes chegaram deportados a El Salvador após a guerra civil (1980-1992). Depois, se estenderam para Guatemala e Honduras e transformaram a região em uma das mais violentas do mundo.

Junto com seus arqui-inimigos da gangue Barrio 18, somam dezenas de milhares de membros dedicados a crimes como extorsão, assassinatos, mortes sob encomenda e tráfico de drogas.

Dois terços de seus integrantes foram enviados à prisão em El Salvador pelas medidas draconianas do governo de Nayib Bukele, segundo o Insight Crime, que define essa situação como um "golpe quase mortal" contra ambos os grupos.

Nos Estados Unidos, a MS-13 se concentra no comércio de drogas e na extorsão de pequenos negócios e bares clandestinos, detalha o think tank.

Cartéis Unidos

Opera no estado agroindustrial de Michoacán, no oeste do México, e ganhou notoriedade pelo uso de minas antipessoais no combate que trava com o CJNG nessa região. Segundo a agência antidrogas dos Estados Unidos, distribui metanfetamina e heroína.

A Nova Família Michoacana

Fundado em 2006 como A Família Michoacana, este grupo tinha perdido força desde 2014, após o assassinato de seu fundador, Nazario Moreno González, segundo o Insight Crime.

Seus remanescentes se organizaram nos últimos anos como A Nova Família Michoacana e operam atualmente nos estados de Michoacán, Morelos, Guerrero e Estado do México.

Os Estados Unidos asseguram que o grupo trafica metanfetaminas e incursiona no tráfico de fentanil.

Cartel do Golfo

O Cartel do Golfo chegou a ser um dos grupos criminosos mais temidos do México, mas perdeu influência nos últimos anos e se dividiu em múltiplas facções, uma delas o extinto e sanguinário cartel Los Zetas.

Seu líder, Osiel Cárdenas Guillén, foi deportado dos Estados Unidos para o México, onde está preso por vários crimes. Gullén tinha sido condenado em 2010 a 25 anos de prisão pela justiça americana.

Seus sucessores controlam importantes zonas fronteiriças perto do Golfo do México, beneficiando-se do tráfico de migrantes e drogas como cocaína e metanfetamina, segundo o Insight Crime.

Cartel do Nordeste

É a organização sucessora de Los Zetas, formada por ex-militares de elite. Controla a fronteiriça Nuevo Laredo, no estado de Tamaulipas, principal ponto de travessia para o comércio terrestre entre México e Estados Unidos.

Outros grupos