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Alckmin espera "diálogo" e "boa química" em encontro entre Lula e Trump na Casa Branca

A reunião entre os presidentes está prevista para esta quinta-feira (7). O encontro deve abordar tarifas comerciais e exploração de minerais críticos 

Zero Hora

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