Airbnb expande negócios a hotéis boutique, aluguel de carros e entrega de comida

A plataforma Airbnb, que enfrenta regulamentações rigorosas em relação aos aluguéis de curta duração em algumas cidades, anunciou, nesta quarta-feira (20), que incorporará hotéis boutique, aluguel de carros e entrega de comida ao seu aplicativo.

Esta é a movimentação mais recente na tentativa do Airbnb de captar uma fatia maior dos gastos com viagens, que atualmente se concentram em concorrentes como Booking.com e Expedia.

Esta mudança, 18 anos depois do início da empresa em San Francisco, é uma resposta às restrições cada vez mais rígidas sobre os aluguéis de curto prazo.

Em dezembro, a Espanha impôs à companhia uma multa de 75 milhões de dólares (378 milhões de reais, na cotação atual) por mais de 65.000 anúncios que não cumpriam as normas. Barcelona decidiu não renovar milhares de licenças de aluguel quando vencerem em 2028.

Nova York proibiu praticamente todos os aluguéis privados de curto prazo desde 2023, e Paris intensificou sua ofensiva contra os anúncios ilegais em 2026.

O aplicativo atualizado incorpora entrega de compras por meio do Instacart em mais de 25 cidades dos Estados Unidos. Também oferece traslados de aeroportos e estações de trem e serviços de guarda-volumes em mais de 160 cidades ao redor do mundo.

A plataforma também passará a oferecer aluguel de carros, embora ainda não tenha revelado quais serão seus parceiros.

O Airbnb registrou uma receita de 2,68 bilhões de dólares (13,5 bilhões de reais) no primeiro trimestre de 2026, 18% a mais que no mesmo período do ano anterior.