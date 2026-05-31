AIEA conclui que danos na usina de Zaporizhzhia vieram de drones; radiação permanece normal

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou na rede X que realizou neste domingo, 31, uma visita na usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa localizada no sudeste da Ucrânia e ocupada pela Rússia, e detectou que houve danos à parte externa de um prédio de turbinas. Mais cedo, a Ucrânia negou acusações de Moscou de um ataque de drones ao local.

Durante a vistoria, a AIEA viu danos em uma escotilha de acesso de metal localizada vários níveis acima no prédio, além de alguns pedaços de detritos e restos de fibras ópticas queimadas no chão.

As observações da equipe são consistentes com o impacto de um drone. A agência também solicitou acesso ao interior do prédio - observando que ele está localizado imediatamente ao lado de um reator.

Segundo a equipe, os níveis de radiação no local permanecem normais.