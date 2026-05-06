Agência dos EUA processa The New York Times por suposta 'discriminação' contra homem branco

A Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego dos Estados Unidos (EEOC, na sigla em inglês) entrou com uma ação por discriminação nesta terça-feira, 6, contra o jornal The New York Times. A alegação é de que o veículo de imprensa preteriu um funcionário homem branco em uma promoção, favorecendo uma mulher menos qualificada para cumprir metas de diversidade.

O New York Times classificou o processo como politicamente motivado e afirmou que irá se defender "vigorosamente".

A EEOC - que é uma agência federal de direitos civis - protocolou a ação em nome de um editor do jornal que apresentou uma queixa após não obter o cargo de editor-adjunto de Imóveis em 2025. Ele alega discriminação de gênero e raça sob o Título VII da Lei de Direitos Civis de 1964, que proíbe a discriminação no emprego com base em sexo, raça, origem nacional ou religião.

Segundo a comissão, as metas públicas da organização para aumentar o número de mulheres e pessoas de cor em cargos de liderança influenciaram a decisão de excluir o candidato da rodada final de entrevistas, enquanto três mulheres e um homem negro avançaram.

A presidente da EEOC, Andrea Lucas - de orientação republicana -, tem sido uma firme defensora da campanha do governo Trump contra políticas corporativas de diversidade que, segundo ela, transformaram-se em "discriminação contra homens brancos e outros". Em dezembro, Andrea convocou publicamente, nas redes sociais, que homens brancos apresentassem queixas caso acreditassem ter sofrido discriminação devido às políticas de diversidade.

"Ninguém está acima da lei - incluindo instituições 'de elite'. Não existe 'discriminação reversa'; toda discriminação por raça ou sexo é igualmente ilegal, de acordo com princípios de direitos civis estabelecidos há muito tempo", disse Andrea em comunicado.

"Independentemente do tamanho ou poder do empregador, a EEOC, sob minha liderança, não poupará esforços para garantir a aplicação imparcial e daltônica do Título VII, protegendo os trabalhadores americanos, incluindo homens brancos", acrescentou.

A porta-voz do New York Times, Danielle Rhoades Ha, afirmou que a EEOC "se desviou das práticas padrão de maneiras altamente incomuns". Segundo ela, a alegação foca em uma única decisão de pessoal entre mais de 100 cargos de editor-adjunto, utilizando afirmações abrangentes para sustentar uma "narrativa predeterminada".

"Nem raça nem gênero tiveram papel nessa decisão - contratamos a candidata mais qualificada, e ela é uma excelente editora', acrescentou Danielle.

O que diz a ação

Na ação apresentada ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, a EEOC afirma que o reclamante, que não foi identificado, trabalha como editor no New York Times desde 2014, principalmente como editor sênior na editoria Internacional, e tem experiência prévia em matérias sobre o mercado imobiliário.

A queixa alega que a profissional nomeada "não tinha experiência em jornalismo imobiliário", mas que, por ser uma "mulher multirracial, essa candidata correspondia às características de raça e/ou sexo que o NYT buscava aumentar em sua liderança". A EEOC citou que um dos entrevistadores a descreveu como "um pouco inexperiente no geral".

A ação da EEOC cita extensivamente as políticas de diversidade e inclusão do New York Times como evidência de suas supostas práticas discriminatórias.

Em particular, o processo menciona o plano "Call to Action", publicado em fevereiro de 2021, que visava aumentar em 50% o número de funcionários negros e latinos na liderança até 2025. A EEOC afirmou que o New York Times atingiu essa meta em 2022, mas manteve seu compromisso com políticas de diversidade. De acordo com relatórios citados na ação, funcionários brancos compunham 68% da liderança em 2024, em comparação com 29% de pessoas de cor.

Andrea tem sido especialmente crítica às metas de representação que muitas empresas anunciaram publicamente, sobretudo após os protestos raciais de 2020 desencadeados pela morte de George Floyd, um homem negro desarmado que foi estrangulado e morto pela polícia.

Em quase todos os casos, é ilegal, sob o Título VII, que empregadores levem em conta raça ou gênero ao tomar decisões de contratação, promoção e outras. Andrea tem criticado práticas que, segundo ela, pressionam gestores a fazer exatamente isso - desde certas formas de treinamento contra vieses até a exigência de listas diversas de candidatos para vagas. Críticos afirmam que a EEOC está atacando práticas consolidadas destinadas a nivelar as condições para trabalhadores que historicamente enfrentaram discriminação no mercado de trabalho dos EUA.

Em fevereiro, a EEOC revelou que estava investigando a gigante de artigos esportivos Nike por discriminação racial contra funcionários brancos. Diferentemente do processo contra o New York Times, a investigação sobre a Nike não surgiu de uma queixa de um trabalhador, mas da própria Andrea, que apresentou o que é conhecido como "acusação de comissário" para investigar uma série de políticas de diversidade da empresa.