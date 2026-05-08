África do Sul: Corte abre caminho para impeachment de Ramaphosa ao anular votação parlamentar

A mais alta corte da África do Sul anulou uma votação de parlamentares que rejeitou um relatório que encontrou evidências credíveis de irregularidades pelo presidente Cyril Ramaphosa relacionadas a um escândalo de dinheiro em espécie de longa data. O veredicto da corte na sexta-feira, 8, pode abrir caminho para procedimentos de impeachment contra ele.

Ramaphosa havia sobrevivido a uma moção para enfrentar procedimentos de impeachment em 2022, quando parlamentares de seu partido, o Congresso Nacional Africano, votaram para rejeitar um relatório contundente que recomendava uma investigação completa sobre por que ele tinha US$ 580.000 em dinheiro escondidos em um sofá, que ele relatou como desaparecidos em um roubo em sua fazenda de caça Phala Phala.

A decisão da Corte Constitucional significa que o relatório agora deve ser encaminhado a um comitê de impeachment para uma investigação completa, que pode decidir votar pelo impeachment de Ramaphosa.

"No caso de o painel (de inquérito) concluir que existem evidências suficientes, o assunto deve ser encaminhado ao comitê de impeachment", disse a chefe de justiça Mandisa Maya. Ramaphosa está atualmente servindo seu último mandato como presidente.

Julius Malema, líder do partido de oposição Lutadores pela Liberdade Econômica (EFF), pediu que Ramaphosa renuncie imediatamente e que os procedimentos de impeachment contra ele comecem.

Ramaphosa negou qualquer irregularidade, alegando que o dinheiro era proveniente da venda de búfalos em sua fazenda. Ele disse que havia relatado o roubo ao chefe de sua segurança, mas um inquérito parlamentar que investigou o incidente rejeitou sua versão e recomendou uma investigação completa por um comitê de impeachment.

O presidente sul-africano também foi acusado de evasão fiscal, lavagem de dinheiro e violação das leis cambiais, com perguntas sobre por que o dinheiro de um negócio legítimo estaria escondido em um sofá.

O porta-voz de Ramaphosa, Vincent Magwenya, disse na sexta-feira que o presidente tem sido consistente em fornecer sua total assistência às várias investigações sobre este assunto e continuará a fazê-lo.

Duas investigações anteriores pelo banco central e por um órgão de fiscalização público isentaram Ramaphosa de irregularidades. Fonte: .