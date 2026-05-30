Aeroporto de Munique suspende voos temporariamente após alerta de drone

O aeroporto de Munique suspendeu voos por uma hora neste sábado (30), após a suposta aparição de um drone, informaram à AFP as autoridades aeroportuárias e a polícia alemã.

Dois pilotos relataram um incidente suspeito envolvendo o que pareciam ser drones, pouco depois das 09h00 (04h00 em Brasília), segundo um porta-voz da polícia.

"Em coordenação com o controle de tráfego aéreo alemão, os responsáveis pela segurança decidiram fechar as pistas", afirmou. A polícia enviou um helicóptero, e a equipe de segurança está "esclarecendo a situação", acrescentou.

Os voos foram retomados às 10h05 (05h05 em Brasília), segundo um porta-voz do aeroporto, que explicou que "as buscas intensivas por parte dos serviços de emergência não encontraram nenhuma ameaça" à segurança do público.