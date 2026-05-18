Adolescentes são apreendidos nos EUA por suspeita de participação em 10 tiroteios

Dois adolescentes foram apreendidos neste domingo, 17, por suspeita de participação em pelo menos dez tiroteios ocorridos durante o fim de semana em Austin, capital do Estado do Texas, nos Estados Unidos. Um terceiro suspeito ainda está sendo procurado.

Os episódios deixaram quatro pessoas feridas, que precisaram ser encaminhadas a hospitais. Uma delas teve ferimentos graves. A chefe de polícia de Austin, Lisa Davis, afirmou que os criminosos, que dirigiam carros roubados, atiraram contra dois quartéis de bombeiros, prédios residenciais e casas durante uma sequência de roubos e tiroteios entre a tarde de sábado, 16, e a manhã de domingo.

Segundo Lisa, eles roubaram pelo menos quatro veículos enquanto circulavam pela cidade. Dois dos suspeitos, de 15 e 17 anos, foram detidos após serem parados em um automóvel roubado e tentarem fugir.

Uma terceira pessoa que estava no carro conseguiu escapar e está sendo procurada. A chefe de polícia disse que não se sabe se essa pessoa estava envolvida nos tiroteios.

Ainda de acordo com Lisa, o adolescente mais novo havia roubado a arma usada nos crimes em outra ocasião. O mais velho já era procurado por roubo de arma em um caso sem conexão com os tiroteios do fim de semana.

A administração municipal de Austin orientou que moradores de uma grande área da zona sul da cidade se abrigassem em casa no domingo enquanto os policiais procuravam os criminosos. Após a detenção dos dois adolescentes, a ordem foi suspensa.