Acusado de ter ameaçado ex-príncipe Andrew se declara inocente

O homem de 39 anos detido na quarta-feira (6) por ameaçar e insultar o ex-príncipe Andrew, perto de sua residência em Sandringham, leste da Inglaterra, se declarou, nesta sexta-feira (8), inocente durante seu comparecimento perante um tribunal de Londres.

Alex Jenkinson foi detido na quarta-feira em Wolferton "na posse de uma arma", após a polícia receber o aviso de que "um homem estava se comportando de maneira intimidatória".

Segundo o jornal The Telegraph, este homem encapuzado saiu de um carro, ao ver o irmão mais novo de Charles III, e se aproximou dele gritando.

Andrew Mountbatten Windsor, que estava acompanhado de um agente de segurança, correu em direção ao seu carro, que estava estacionado perto, conseguindo fugir, enquanto o suspeito o perseguia.

Jenkinson foi acusado na quinta-feira (7) de "expressões ou comportamentos ameaçadores, abusivos ou insultuosos, com a intenção de assediar ou causar medo a outra pessoa", antes de ser apresentado nesta sexta-feira a um juiz do tribunal de Westminster, em Londres.

O suspeito negou ter insultado o ex-duque de York e foi libertado sob fiança, com proibição de se aproximar de vários locais ligados à família real.

O julgamento contra o suspeito foi marcado para 29 de julho em Londres, e a representante do Ministério Público indicou, durante a audiência, que o ex-príncipe será chamado a depor por videoconferência.

Andrew foi obrigado a se mudar, em fevereiro, para o leste da Inglaterra, longe de sua antiga residência em Windsor, após o rei destituir todos os seus títulos e ele ser afastado da família real devido à sua amizade com o criminoso sexual americano Jeffrey Epstein.

O ex-príncipe ficou detido durante 11 horas em fevereiro, depois da divulgação de e-mails extraídos dos arquivos de Epstein, que sugerem que ele lhe transmitiu informação potencialmente confidencial.

Segundo um e-mail dirigido a Epstein, datado de 24 de dezembro de 2010, o irmão do rei Charles III enviou "um informe confidencial" sobre oportunidades de investimento no Afeganistão.

Neste momento, o ex-príncipe Andrew era o enviado especial do Reino Unido para o Comércio Internacional, entre 2001 e 2011.

Após este episódio, o governo britânico está avaliando aprovar uma lei para retirar Mountbatten Windsor da linha de sucessão ao trono, por ser suspeito de conduta imprópria no exercício de um cargo público.