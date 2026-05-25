Acordo com o Irã será 'grande e significativo' ou não haverá acordo, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (25) que um eventual acordo de paz com o Irã será "grande e significativo" ou não haverá acordo.

"Será exatamente o oposto do desastre do JCPOA negociado pelo fracassado governo Obama, que foi um caminho direto e aberto para o Irã obter uma arma nuclear", acrescentou Trump em publicação na Truth Social, referindo-se ao histórico acordo nuclear assinado com o Irã em 2015. "Não, eu não faço acordos assim", concluiu.

A declaração de Trump veio em meio a crescentes expectativas de que EUA e Irã estejam se aproximando de um entendimento para encerrar a guerra no Oriente Médio, com a possível reabertura do Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial.