Acidente entre ônibus escolar e trem na Bélgica provoca várias mortes

Várias pessoas morreram nesta terça-feira (26) no norte da Bélgica na colisão de um trem com um ônibus escolar, no qual viajavam muitas crianças, e um trem, informaram à AFP fontes oficiais.

"Há mortos", disse à AFP uma fonte próxima ao caso, sem divulgar um balanço.

A porta-voz da Polícia Federal belga, An Berger, informou ao canal VRT que a bordo do veículo escolar estavam sete crianças, o motorista e um acompanhante.

O incidente aconteceu em uma passagem de nível na localidade de Buggenhout, ao norte de Bruxelas, afirmou à AFP Frédéric Sacré, porta-voz da Infrabel, empresa que administra a rede ferroviária belga.

A colisão aconteceu "às 8h08 (hora local). Um micro-ônibus foi atingido por um trem que deveria fazer uma parada na estação seguinte, que ficava a aproximadamente um quilômetro", afirmou.

"O impacto foi extremamente violento", disse, antes de citar um "balanço dramático", mas sem revelar detalhes.

O ministro do Interior, Bernard Quintin, lamentou o "trágico acidente" em uma mensagem na rede social X.

"Meus pensamentos estão com as vítimas e seus entes queridos. Desejo muita força aos feridos", escreveu Quintin.

A Polícia Federal também não divulgou um balanço.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que está "desolada" com a colisão e expressou as "mais profundas condolências às famílias das vítimas".

"Hoje, a Europa chora com a Bélgica", publicou nas redes sociais.