Acidente durante evento automobilístico deixa três mortos e 38 feridos na Colômbia

Pelo menos três pessoas morreram e 38 ficaram feridas no domingo (3) em um espetáculo automobilístico no sudoeste da Colômbia, quando uma motorista perdeu o controle do veículo e atropelou dezenas de pessoas do público, informaram autoridades.

O balanço aumentou de dois para três mortos durante a noite, informou Juan Carlos Muñoz, prefeito de Popayán, onde aconteceu o acidente.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo de grande porte, conhecido como monster truck, atravessando uma pista de obstáculos durante uma exibição.

No meio de uma acrobacia, o veículo perde o controle. A condutora não conseguiu frear e. em poucos segundos, avançou em direção aos participantes do evento, depois de derrubar as grades metálicas que separavam o público do autódromo.

"Lamentamos profundamente o acidente (...), que deixou preliminarmente 38 pessoas feridas e três mortas", disse o prefeito.

Entre os mortos há uma menina, segundo a imprensa local, e vários outros menores ficaram feridos.

Bombeiros e paramédicos atendem os feridos. Alguns deles foram transferidos para hospitais públicos da cidade, informou Octavio Guzmán, governador do departamento del Cauca, cuja capital é Popayán.