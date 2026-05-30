Acidente de caminhão deixa 20 mortos no Afeganistão

Vinte pessoas, incluindo 12 crianças, morreram quando o caminhão em que viajavam capotou neste sábado (30), no leste do Afeganistão, segundo um balanço divulgado à AFP pelo porta-voz do governador da província de Laghman, Abdul Malik Niazay.

O veículo transportava famílias afegãs que retornavam do Paquistão. O acidente ocorreu na estrada entre Jalalabad (leste) e Cabul, a capital.

"Um caminhão capotou e 20 pessoas morreram", entre elas cinco mulheres, três homens e 12 crianças, disse o porta-voz na tarde deste sábado. Outros 33 ficaram feridos no acidente.

O porta-voz do governo talibã, Zabihullah Mujahid, declarou estar "profundamente triste".

O Paquistão endureceu recentemente sua política em relação aos migrantes e refugiados afegãos em seu território.

Desde o início do ano, 447.400 afegãos retornaram do Paquistão, segundo números do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) e da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Os acidentes de trânsito são frequentes no Afeganistão devido ao mau estado das rodovias após décadas de conflitos, à direção imprudente e à falta de regulamentação.