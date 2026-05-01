Há cerca de 400 petroleiros retidos no Estreito de Ormuz, estima Trump

Controle do Estreito de Ormuz é um dos principais entraves para acordo entre Estados Unidos e Irã. GIUSEPPE CACACE / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (1º) que acredita que há cerca de 400 petroleiros retidos no Estreito de Ormuz em meio aos bloqueios tanto do lado americano quanto iraniano.

Em evento para a terceira idade, Trump afirmou que os EUA não vão sair antes do tempo no Irã e "deixar que o problema volte".

— Vamos "cuidar" de países que querem ter arma nuclear — ameaçou.

O republicano apontou que Teerã não está cumprindo o acordo que Washington precisa, mas que os EUA vão "resolver isso da maneira certa", sem detalhar. O mandatário também voltou a dizer que o preço do petróleo vai cair assim que guerra acabar e que achava que o mercado de ações iria cair 25% com o conflito.