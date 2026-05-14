'A Terra do Meu Pai' chega a Cannes com história do retorno de Thomas Mann à Alemanha pós-nazismo

Em 1933, o escritor alemão Thomas Mann deixou seu país com a chegada de Hitler. "A Terra do Meu Pai", apresentado nesta quinta-feira (14) em Cannes, revive seu retorno do exílio 16 anos depois, a uma Alemanha fraturada entre Leste e Oeste, onde lhe exigem que tome partido.

Candidata à Palma de Ouro, o filme em preto e branco do polonês Pawel Pawlikowski ("Guerra Fria", "Ida") consegue condensar, em apenas 1h22, as tensões de um país em plena desnazificação e os dilemas do mais importante escritor da Alemanha, acompanhado por sua filha Erika, interpretada por Sandra Hüller.

"Ainda hoje, na Alemanha, há quem critique Thomas Mann por ter fugido, e outros que o consideram um grande antifascista", explicou à AFP a atriz alemã durante uma mesa-redonda em Cannes, onde brilhou em 2023 com "Anatomia de Uma Queda".

Através do retorno de Mann, Nobel de Literatura de 1929, interpretado por Hanns Zischler, "A Terra do Meu Pai" examina uma sociedade alemã atravessada por silêncios e omissões sobre o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Zischler, nascido em 1947 entre as ruínas de Nuremberg, viveu isso na própria pele.

"O estranho é que enfrentávamos uma realidade que ninguém explicava. As ruínas que víamos eram quase mitológicas", contou o ator. "Claro que tinham havido bombardeios, mas por quê? Tudo o que tinha acontecido antes era um mistério."

Marcado também pelo destino trágico de um dos filhos de Mann, o longa ressoa com os debates que atravessam Cannes e o mundo do cinema sobre o papel dos artistas em tempos conturbados.

O filme mostra um Thomas Mann preso entre dois blocos ideológicos, acusado tanto de apoiar os Estados Unidos - que lhe concederam a cidadania em 1944 - quanto de fazer parte de uma "quinta coluna" a serviço de Josef Stalin.

"Como artista, sempre se pode escolher não se trair", afirma Hüller, embora reconheça que isso é mais fácil quando se ocupa "uma posição privilegiada".