'A China transformou inovação em estratégia nacional de longo prazo', diz especialista

A especialista em China e diretora de arquitetura da Salesforce Alessandra Fu Vivian, conhecida como Ale Fu, afirma que o modelo de inovação chinês é resultado de planejamento de longo prazo, integração entre Estado e empresas e uma visão sistêmica de desenvolvimento.

Ela conduziu a palestra Futuro Made in China - O modelo de Inovação da China que o Mundo Quer Aprender integrou a trilha Tech Trends do São Paulo Innovation Week (SPIW) nesta sexta-feira, 15, na FAAP.

Segundo a executiva, a transformação econômica e tecnológica chinesa foi construída de forma estruturada ao longo das últimas décadas, especialmente após a abertura econômica dos anos 1980.

A criação das zonas econômicas especiais foi um dos pontos centrais do projeto. São áreas geográficas delimitadas, criadas a partir da década de 1980, onde o governo chinês aplicou políticas econômicas capitalistas. "A China não tinha nada do que tem hoje por um detalhe: foi arquitetada", afirmou.

Ale Fu argumentou que a principal diferença entre China e Ocidente está na forma de pensar o desenvolvimento. "O Ocidente pensa em silos. A China pensa em integração, em como trabalhar em conjunto", disse.

Para ela, o país asiático consolidou um modelo baseado em visão de longo prazo, sustentado pelos chamados planos quinquenais, documentos que definem prioridades nacionais e orientam governos provinciais e setores estratégicos.

A executiva afirmou que o Estado chinês atua como financiador da inovação, criando mecanismos de proteção e estímulo ao mercado interno para fortalecer empresas nacionais. Nesse contexto, citou Shenzhen como exemplo de polo de inovação estruturado.

Investimento maciço em educação

Ao abordar educação e formação profissional, Ale Fu destacou o investimento em STEM (sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática) e afirmou que o governo subsidia a capacitação de professores em IA. Também mencionou que, na China, crianças de 6 a 15 anos não podem frequentar escolas particulares, medida que classificou como polêmica e frequentemente alvo de críticas do setor privado.

Para Ale Fu, inovação só acontece de forma sustentável quando envolve toda a sociedade. "Não se inova sem pensar em ecossistema, de forma sistêmica. Inovação precisa ser para todos", disse.

O São Paulo Innovation Week, maior festival global de tecnologia e inovação, é realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap.