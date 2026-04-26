Zelensky: sanções globais devem ser ampliadas para atingir o setor nuclear russo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse neste domingo, 26, durante discurso no evento que marcou os 40 anos do desastre de Chernobyl, que a Rússia transformou as instalações nucleares em "instrumento" de guerra. Ele defendeu que sanções globais sejam ampliadas para atingir também o setor nuclear russo e "todas as entidades legais e indivíduos associados".

Para Zelensky, a pressão internacional precisa ser reforçada para conter o que chamou de força "completamente irresponsável e imprudente" dos russos sobre o tema.

No pronunciamento, veiculado pelo líder ucraniano por meio da rede social X, afirmou que "ninguém poderia ter imaginado" que, décadas após o acidente de Chernobyl, a usina e suas estruturas remanescentes seriam convertidas em "território de guerra".

Ele também acusou Moscou de ter transformado a usina de Zaporizhzhia - que ele descreveu como a maior da Europa - em uma plataforma para ações militares. Disse que a Rússia lança ataques a partir dela contra cidades e vilarejos ucranianos, onde ainda armazena armas e munições.

Ao pedir mais apoio militar, o ucraniano disse ser muito importante fortalecer continuamente a defesa aérea e capacidades de longo alcance do país, tanto para proteger a população e a infraestrutura quanto para aumentar a pressão sobre a Rússia para encerrar a guerra.