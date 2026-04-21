Zelensky diz que oleoduto Druzhba está pronto e cobra ajuda de  90 bilhões da UE

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse mais cedo no X que seu país concluiu os reparos no oleoduto Druzhba, que leva petróleo da Rússia para a Hungria e a Eslováquia, passando por território ucraniano. As instalações foram danificadas por ataques em agosto de 2025. Citando uma fonte do setor, a agência de notícias Reuters informou que as operações devem ser retomadas na tarde desta quarta-feira, 22.

"O oleoduto pode voltar a operar", afirmou Zelensky. "Embora ninguém possa neste momento garantir que a Rússia não repetirá ataques, nossos especialistas asseguraram as condições básicas para restabelecer o funcionamento do sistema", acrescentou.

A retomada das operações do oleoduto pode abrir caminho para a liberação de um pacote de auxílio de 90 bilhões de euros da União Europeia à Ucrânia, que estava sendo bloqueado pela Hungria do primeiro-ministro Viktor Orban, derrotado por Péter Magyar em eleição realizada no dia 12 de abril.