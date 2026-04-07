Wall Street fecha sem tendência antes de expirar ultimato de Trump ao Irã

A Bolsa de Nova York fechou sem tendência definida nesta terça-feira (7), a poucas horas de expirar o ultimato do presidente Donald Trump ao Irã para desbloquear o Estreito de Ormuz.

Alguns operadores se mostraram otimistas quanto a uma prorrogação do prazo.

O Dow Jones recuou 0,18%, enquanto o índice Nasdaq avançou 0,10% e o índice ampliado S&P 500 subiu 0,08%.

O presidente dos Estados Unidos deu a Teerã até as 20h locais (21h de Brasília) para reabrir a navegação no Estreito de Ormuz, ameaçando erradicar "toda uma civilização" caso o Irã se opusesse.

"Predomina um sentimento de inquietação (...) no mercado", comentou Patrick O'Hare, da Briefing.com.

Mas alguns operadores "estão convencidos de que o pior cenário será evitado", acrescentou, o que explica o movimento moderado das cotações.

O primeiro-ministro do Paquistão, que desempenha um papel-chave de mediador na guerra no Oriente Médio, pediu nesta terça-feira, em particular, a Donald Trump que prorrogasse em duas semanas seu ultimato.

O presidente americano "está ciente da proposta e haverá uma resposta", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

"O mercado só acreditará no pior cenário quando o vir com os próprios olhos', afirmou O'Hare. "Ele já viveu esse tipo de situação no passado com este presidente."