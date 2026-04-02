Wall Street fecha sem rumo definido após fala de Trump sobre o Irã

A bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta quinta-feira (2), após o tom mais contundente do que o previsto adotado pelo presidente americano, Donald Trump, em relação ao Irã.

Depois de abrirem em baixa, os índices fecharam com disparidade: o Dow Jones recuou 0,13%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 0,18% e o ampliado S&P 500 subiu 0,11%.

"É realmente difícil determinar este mercado", disse o analista Dave Grecsek, da Aspiriant.

"Temos visto sessões um pouco instáveis ultimamente, nas quais a evolução dos preços é bastante imprevisível", afirmou.

O discurso de Trump "decepcionou os investidores, que esperavam ter informações precisas sobre a data e as modalidades do fim da guerra com o Irã", resumiu José Torres, da Interactive Brokers.

Trump disse, em seu discurso, que devolveria o Irã à "Idade da Pedra", com bombardeios "extremamente duros ao longo das próximas duas a três semanas".

Em resposta, o exército iraniano prometeu ataques "devastadores" contra Estados Unidos e Israel.

"Estes comentários hostis (...) fizeram com que os preços do petróleo bruto subissem", afirmou José Torres, ao se referir ao preço do barril de petróleo WTI, que subiu 11% nesta quinta-feira, o que pesou no início das negociações na bolsa de Nova York.

"Mas os investidores em busca de bons negócios viram uma oportunidade de recomprar ações de forma massiva, mesmo quando não havia nenhuma razão evidente para fazê-lo", explicou Torres.