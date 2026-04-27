Wall Street fecha quase sem mudanças em início de semana intensa nos EUA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou praticamente estável nesta segunda-feira (27), no início de uma semana com muitos resultados de empresas, entre elas as gigantes do setor de tecnologia, e uma nova reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos).

O índice Dow Jones recuou 0,13%, enquanto Nasdaq (+0,20%) e S&P 500 (+0,12%) registraram novos recordes, na esteira dos fechamentos de sexta-feira.

Os investidores optaram por aguardar a onda de resultados trimestrais que serão divulgados ao longo da semana.

"Até agora, a temporada de resultados tem sido relativamente sólida", disse à AFP Adam Sarhan, da 50 Park Investments, sobre o otimismo em Wall Street.

Alguns resultados já foram recebidos com grande entusiasmo: as ações da Intel subiram mais de 23% na sexta-feira.

"O mercado está dando às companhias o benefício da dúvida", afirmou Sarhan.

Entre quarta e quinta-feira, Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta e Apple serão observadas bem de perto.

No campo macroeconômico, os investidores se preparam para as decisões desta semana de uma longa lista de bancos centrais, incluindo o Fed e o Banco Central Europeu.

Espera-se que ambos mantenham suas taxas de juros, mas as declarações dos responsáveis pela política monetária serão acompanhadas com atenção, em particular sobre os riscos inflacionários decorrentes do conflito no Oriente Médio.