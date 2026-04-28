Wall Street fecha no vermelho, arrastada pelas tecnológicas

A bolsa de Nova York fechou no vermelho nesta terça-feira (28), em meio a preocupações com a rentabilidade dos fortes investimentos em inteligência artificial, que provocou uma onda de vendas das empresas tecnológicas antes dos resultados de várias empresas do setor.

O Dow Jones fechou em queda de 0,06%, enquanto o Nasdaq, de forte componente tecnológico, recuou 0,90% e o S&P 500 caiu 0,49%.

Segundo o Wall Street Journal, a OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, não teria cumprido seus próprios objetivos nem em termos de faturamento, nem quanto ao número de novos usuários.

O artigo reacendeu os temores sobre a sustentabilidade do enorme gasto do Vale do Silício em inteligência artificial (IA).

A OpenAI faz parte do ecossistema na "nuvem" por suas enormes demandas de armazenamento e processamento de dados.

Seus sócios, Oracle e CoreWeave, recuaram 4,07% e 5,79%, respectivamente.

A fabricante de chips Nvidia, empresa com maior valor de mercado do mundo, recuou 1,63%; enquanto a AMD perdeu 3,37% e a Broadcom, 4,39%.

Para Patrick O'Hare, da Briefing.com, estas inquietações representam, antes de tudo, "um pretexto viável" para vender.

"Um grande número de ações subiu tanto em tão pouco tempo, em particular muitos valores do setor dos semicondutores, que a simples ideia" de um tropeço da OpenAI "bastava para justificar uma tomada de benefícios", disse em comentários à AFP.

Esta queda nos valores tecnológicos ocorre antes da publicação dos resultados dos grandes nomes do setor.

Amazon, Microsoft, Alphabet e Meta vão divulgar seus resultados trimestrais após o fechamento de quarta-feira. Na quinta será a vez da Apple.