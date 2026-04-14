Wall Street fecha no azul, esperançosa com negociações entre EUA e Irã

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (14), impulsionada pela esperança de que as negociações entre Estados Unidos e Irã continuem.

O índice Dow Jones avançou 0,66%, enquanto o Nasdaq subiu 1,96% e o S&P 500 fechou em alta de 1,18%.

"O otimismo cresce diante de uma possível retomada próxima das negociações entre Washington e Teerã (...), o que reaviva o entusiasmo dos mercados", disse José Torres, da Interactive BRokes.

Na segunda-feira, o presidente americano, Donald Trump, assegurou que os iranianos "querem chegar a um acordo a qualquer preço".

E um alto funcionário do Paquistão disse à AFP, nesta terça, que há "esforços para levar as duas partes de volta à mesa de negociação", acrescentando que "a reunião poderia ocorrer muito em breve".

Israel e Líbano, por sua vez, iniciaram uma rodada de diálogos diretos em Washington nesta terça-feira, a primeira do tipo desde 1993.

Diante destes acontecimentos, alguns investidores "sentem que é preciso voltar ao mercado e aumentar de novo sua exposição ao risco", disse à AFP Tom Cahill, do Ventura Wealth Management.

"Mas ainda há muitas incertezas sobre se um acordo genuíno pode ser alcançado entre Estados Unidos e Irã", acrescentou.