Wall Street fecha na defensiva

A Bolsa de Nova York fechou nesta segunda-feira (20) com leves perdas devido ao agravamento das tensões entre os Estados Unidos e o Irã, o que provocou uma forte alta nos preços do petróleo e novas dúvidas sobre a realização de negociações de paz.

O Dow Jones Industrial Average recuou 0,01%, o Nasdaq Composite caiu 0,26% e o S&P 500 perdeu 0,24%.

"Uma nova escalada das tensões no Oriente Médio faz soprar um vento de pessimismo sobre Wall Street", afirmou Jose Torres, da Interactive Brokers.

O Irã havia anunciado na sexta-feira a reabertura do Estreito de Ormuz, essencial para o transporte mundial de hidrocarbonetos, mas voltou atrás devido à manutenção do bloqueio americano aos portos iranianos. Por sua vez, o presidente Donald Trump afirmou que só levantaria o bloqueio em caso de um "acordo" com o Irã.

Isso impactou os mercados: após sua queda na sexta-feira, os preços do petróleo subiram com força nesta segunda. Em contrapartida, os índices das bolsas americanas encerraram sua sequência positiva.

A incerteza sobre um possível acordo iminente não convence os investidores a abandonar os índices americanos.

"Eles têm medo de sair do mercado porque sabem que, se um acordo for anunciado, o mercado subirá muito rapidamente", disse à AFP Jack Ablin, da Cresset Capital.

Nesse contexto, no mercado de dívida, o rendimento dos títulos do Tesouro americano de dez anos se mantinha em 4,25% por volta das 20h15 GMT, igual ao fechamento de sexta-feira.

Entre as empresas com alta nas cotações nesta segunda-feira está a companhia americana USA Rare Earth (+13,18%, a 22,58 dólares), especializada na exploração de terras raras, que teve um bom desempenho após o anúncio da aquisição, por cerca de 2,8 bilhões de dólares, de sua concorrente brasileira Serra Verde.