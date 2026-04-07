Wall Street fecha em alta e espera trégua entre EUA e Irã

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em números positivos nesta segunda-feira (6) apesar das persistentes tensões geopolíticas e de um novo aumento nos preços do petróleo.

O Dow Jones finalizou em alta de 0,36%, o Nasdaq avançou 0,54% e o ampliado S&P 500 subiu 0,44%.

Os operadores do mercado avaliam as probabilidades de um cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos, que estão em guerra desde 28 de fevereiro.

"A incerteza gira em torno de um possível cessar-fogo na medida em que se aproxima rapidamente o prazo de terça-feira que o presidente Trump deu a Teerã", assinalaram analistas do Briefing.com.

O presidente Donald Trump reiterou nesta segunda-feira suas ameaças de destruir infraestrutura civil no Irã e advertiu que poderia arrasar "todo o país" na terça-feira se Teerã não reabrir o trânsito pelo Estreito de Ormuz.

"O mercado talvez espere que, de uma maneira ou de outra, a guerra termine em um prazo curto", comentou à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

Ao longo do dia, iranianos e americanos rejeitaram quase simultaneamente várias ofertas de trégua.

"O mercado espera que esta guerra chegue a seu fim, seja qual for o seu desfecho", estimou Cardillo.