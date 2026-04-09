Wall Street fecha em alta

Wall Street fechou em alta nesta quinta-feira (9), com os investidores otimistas em relação ao pedido do primeiro-ministro israelense de "negociações diretas" com o Líbano, no segundo dia de trégua entre Washington e Teerã.

O índice Dow Jones subiu 0,58%; o Nasdaq, 0,83%; e o S&P 500, 0,62%. "O mercado progride com a esperança de que o pior tenha ficado para trás", comentou Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

Apesar de ter aberto em baixa, Wall Street mudou de tendência após Benjamin Netanyahu, anunciar que pediu a seu gabinete que negociasse diretamente com o Líbano, um dia após atacar o país vizinho.

O dia também foi de moderação nos preços do petróleo. Um funcionário do Departamento de Estado e outra fonte confirmaram hoje à AFP que Israel e Líbano vão negociar na semana que vem.

O anúncio alivia a preocupação com a manutenção do cessar-fogo, "mas a instabilidade geopolítica devido à guerra no Oriente Médio permanece firme", destacaram analistas do Briefing.com.