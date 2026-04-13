Wall Street fecha em alta, atenta à geopolítica

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (13), com os investidores otimistas sobre a possibilidade de um acordo entre Washington e Teerã, apesar do bloqueio americano aos portos iranianos.

Após iniciarem o dia em baixa, os principais índices do mercado americano mudaram de rumo no fim da sessão: o Dow Jones subiu 0,63%, o Nasdaq, 1,23%, e o S&P 500, 1,02%.

"O mercado aposta que Donald Trump conseguirá fechar um acordo" com Teerã, disse à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

O presidente americano assegurou nesta segunda que os iranianos estão "com muita vontade" de "fazer um acordo", após o fracasso das negociações no Paquistão para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Em sua plataforma Truth Social, Trump acrescentou que 34 barcos atravessaram o Estreito de Ormuz no domingo. Segundo ele, este "é disparado o número mais alto desde que este fechamento insensato começou".

Cerca de um quinto do petróleo mundial transitava pelo estreito antes do conflito.

Após subir durante a sessão para 103,87 dólares, o preço do barril de tipo Brent acabou fechando abaixo dos 100 dólares.

"A reação do mercado é, em última análise, relativamente moderada", observaram os analistas do site Briefing.com.

Além dos acontecimentos geopolíticos, os investidores também vão acompanhar de perto os indicadores americanos que serão publicados esta semana, entre eles a inflação ao produtor (PPI, na sigla em inglês) do mês de março, que sairá nesta terça-feira.