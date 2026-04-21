Virgínia vota referendo crucial antes das eleições de meio de mandato nos EUA

O estado da Virgínia, no leste dos Estados Unidos, vota nesta terça-feira (21) um novo mapa eleitoral favorável aos democratas, transformando a aposta do presidente Donald Trump de redistribuir distritos em um potencial revés para os republicanos nas eleições de meio de mandato.

A prática antiga de redistribuir distritos eleitorais para beneficiar um partido ou outro, conhecida como "gerrymandering", tornou-se uma das batalhas decisivas na campanha para as eleições de meio de mandato de novembro.

Dos 11 deputados da Virgínia na Câmara de Representantes em Washington, seis são atualmente democratas. Se o novo mapa eleitoral proposto for aprovado, esse número poderá subir para 10 nas cruciais eleições de meio de mandato em novembro.

Com o controle da Câmara de Representantes por um fio para os republicanos, a votação poderá ajudar a determinar se Trump terminará seu mandato com um Congresso complacente ou opositor.

Quase 1,4 milhão de cidadãos da Virgínia já haviam votado antes desta terça-feira. Os dados de votação antecipada e por correio citados pelo veículo The Hill davam aos democratas uma clara vantagem.