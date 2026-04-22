Virgínia aprova novo mapa eleitoral antes das 'midterms' nos EUA

O estado da Virgínia votou, nesta terça-feira (21), a favor de um novo mapa eleitoral que pode conceder quatro cadeiras adicionais aos democratas na Câmara dos Representantes, um revés para Donald Trump em sua aposta pelo redesenho de distritos para as eleições de meio de mandato, conhecidas como 'midterms'.

A velha prática de redesenhar os distritos eleitorais para beneficiar um ou outro partido, conhecida como "gerrymandering", se tornou uma das batalhas decisivas da campanha para o pleito legislativo de novembro.

O estado da Virgínia votou em um referendo a favor de que as autoridades redesenhem o mapa eleitoral antes do próximo processo nacional de redistribuição de distritos previsto para 2030, concedendo aos democratas uma clara vantagem em 10 dos 11 distritos do estado.

Com o controle da Câmara dos Representantes sobre a corda bamba para os republicanos, a votação torna mais provável que Trump acabe sendo obrigado a concluir o seu mandato com uma legislatura democrata com poder para bloquear sua agenda e investigar sua administração, em vez do Congresso republicano dócil que desfruta agora.

Os distritos eleitorais costumam ser redesenhados após um censo nacional realizado a cada dez anos. No entanto, em 2025, Trump instou os estados governados por republicanos a redesenharem os mapas eleitorais no meio da década para proteger a frágil maioria do partido na Câmara. Isso deu início a uma corrida em ambos os lados.

O Texas foi o primeiro estado a adotar um mapa que poderia acrescentar até cinco cadeiras aos republicanos. A Califórnia respondeu com uma iniciativa que deveria permitir somar o mesmo número para os democratas.

"Os eleitores da Virgínia se manifestaram, e aprovaram esta noite uma medida temporária para lidar com um presidente que alega ter 'direito' a mais cadeiras republicanas no Congresso", disse, em comunicado, a governadora democrata Abigail Spanberger, após o resultado do referendo ser anunciado.

Grupos democratas injetaram bastante dinheiro neste pleito estadual, transformando a votação em uma das disputas de redistribuição de distritos mais caras da história dos Estados Unidos.

Os democratas sustentam que o mapa de Virgínia é um contrapeso necessário para a campanha de pressão sobre Trump. Os republicanos, por sua vez, descreveram o redesenho como uma flagrante tomada de poder em um estado politicamente misto, onde o presidente obteve 46% dos votos em 2024.

O resultado poderia definir a fase final da disputa pelo mapa nacional.

O governador da Flórida e aliado de Trump, Ron DeSantis, impulsiona uma sessão especial que poderia permitir aos republicanos ganhar até cinco cadeiras, o que potencialmente anularia qualquer avanço democrata na Virgínia.