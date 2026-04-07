Vice-presidente dos EUA viaja à Hungria para apoiar Orban

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, viajou na noite desta segunda-feira (6) à Hungria para demonstrar o apoio de Donald Trump ao primeiro-ministro Viktor Orban, antes das eleições marcadas para o próximo domingo no país europeu.

"Conversaremos sobre vários assuntos ligados à relação entre Estados Unidos e Hungria. Tenho certeza de que Europa, Ucrânia e os demais temas serão discutidos", disse Vance, antes de partir de uma base da força aérea em Washington.

Além da reunião com Orban, o vice-presidente fará um discurso sobre "a rica aliança" entre os dois países. Dentro do governo Trump, Vance, de 41 anos, é um dos maiores defensores dos partidos de extrema direita da Europa.

A Hungria realiza no próximo domingo eleições parlamentares que serão chave para a permanência de Orban, de 62 anos, no comando do país, após 16 anos no cargo. Trump declarou que o húngaro é "um líder forte e poderoso".

Pesquisas realizadas por institutos independentes preveem uma vitória com folga para o partido Tisza, do conservador pró-Europa Peter Magyar, que conseguiu construir em menos de dois anos um movimento de oposição capaz de desafiar a hegemonia do líder húngaro.

As instituições pró-governo, por sua vez, dão como vencedora a coalizão Fidesz-KDNP, de Orban.