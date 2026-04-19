Veneno para rato encontrado em pote de comida para bebês na Áustria

A polícia austríaca anunciou que detectou veneno para ratos em um pote de comida para bebês, um caso que, segundo a empresa fabricante, não está relacionado com a produção, embora o fornecedor tenha retirado uma linha de produtos do mercado de forma preventiva.

A marca alemã HiPP ordenou na sexta-feira a retirada preventiva da papinha de purê de "cenoura com batata" dos supermercados SPAR da Áustria, diante da possível presença de uma "substância perigosa".

Um porta-voz da HiPP afirmou neste domingo que os "processos de produção, qualidade e controle estão plenamente intactos" e que o incidente "não tem qualquer relação com a qualidade do produto, nem com a produção".

"Segundo o que sabemos até o momento, que foi confirmado oficialmente pelas autoridades, o caso diz respeito apenas a canais de venda claramente definidos", disse a fonte à AFP.

As autoridades apreenderam frascos na Áustria, na República Tcheca e na Eslováquia.

"Uma análise confirmou a presença de veneno para ratos em uma das amostras", afirmou a polícia austríaca.

A agência austríaca de segurança alimentar afirmou que o produto tóxico pode ter sido acrescentado como parte de uma tentativa de extorsão.

Os consumidores foram orientados a não utilizar o produto, que pode ser identificado por um rótulo branco com um círculo vermelho na base do frasco, e a devolver o produto ao ponto de venda.

O caso é o mais recente de uma série de problemas recentes no mercado de alimentos infantis.

Desde dezembro, vários fabricantes, incluindo grandes grupos europeus, retiraram lotes de leite em pó de mais de 60 países por uma possível contaminação com cereulide, uma toxina que pode causar vômitos, diarreia e náuseas, que foi vinculada à morte de vários bebês, segundo autoridades francesas.