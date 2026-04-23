Vazamento químico em fábrica nos EUA mata duas pessoas e leva 19 ao hospital

Um vazamento químico ocorrido nesta quarta-feira, 22, em uma empresa de recuperação de prata na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, causou a morte de duas pessoas e levou outras 19 ao hospital, incluindo uma em estado crítico, informaram as autoridades.

O vazamento ocorreu na fábrica da Catalyst Refiners, perto de Institute, uma comunidade a cerca de 16 quilômetros a oeste de Charleston, a capital do estado. A fábrica fica em uma região conhecida como o "vale químico" da Virgínia Ocidental, embora muitas fábricas que se alinhavam ao longo do rio Kanawha e produziam materiais perigosos tenham fechado ou mudado de proprietário nas últimas décadas.

O episódio ocorreu enquanto os trabalhadores se preparavam para interromper as operações em pelo menos parte das instalações, segundo C. W. Sigman, diretor de gestão de emergências da Comissão do Condado de Kanawha.

Uma reação química entre gases ocorreu na fábrica, envolvendo ácido nítrico e outra substância, disse Sigman em uma coletiva de imprensa. Ele acrescentou que houve "uma reação violenta dos produtos químicos, que reagiram de forma exagerada instantaneamente". "O início ou o fim de uma reação química são os momentos mais perigosos", afirmou o diretor de gestão de emergências.

A reação química que se acredita ter ocorrido durante um processo de limpeza produziu sulfeto de hidrogênio tóxico, relatou o presidente da Comissão do Condado de Kanawha, Ben Salango.

Entre os feridos estavam sete paramédicos que estavam atendendo ao vazamento, informaram as autoridades. Outras pessoas foram levadas aos hospitais em carros particulares ou, em um caso, até mesmo em um caminhão de lixo, contou Sigman. Uma pessoa estava em estado crítico, conforme Salango.

O Vandalia Health Charleston Area Medical Center, um dos vários hospitais da região, estava atendendo vários pacientes, alguns trazidos por ambulância, enquanto membros da comunidade chegavam na tarde de quarta-feira pedindo para serem examinados, disse o porta-voz do hospital, Dale Witte. Witte disse que os pacientes apresentavam sintomas respiratórios, incluindo tosse, falta de ar, dor de garganta e coceira nos olhos. Eles estavam sendo avaliados no pronto-socorro.

O WVU Medicine Thomas Memorial Hospital, em South Charleston, informou em comunicado que atendeu uma dúzia de pacientes, incluindo oito que chegaram em veículos particulares e não estavam no local do incidente, mas se encontravam próximos da área naquele momento. O hospital informou esses afetados não foram considerados fatais.

Uma ordem de confinamento foi emitida para a área circundante e suspensa mais de cinco horas depois. Autoridades informaram que todas as mortes ocorreram no local da fábrica. "Era preciso chegar bem perto das instalações para sentir o cheiro", disse Sigman. O vazamento exigiu uma operação de descontaminação em grande escala, na qual as pessoas tiveram que tirar a roupa e passar por um banho de água, informaram as autoridades.

A Catalyst Refiners trabalha com a remoção de prata dos resíduos de processos químicos e consegue recuperar milhares de dólares desse metal precioso simplesmente aspirando o chão dos escritórios da fábrica, explicou Sigman.

A Ames Goldsmith, empresa proprietária da Catalyst Refiners, disse estar entristecida com as mortes e afirmou que seus pensamentos estão com todos os afetados e suas famílias. "Este é um momento de uma dificuldade inimaginável", disse o presidente da empresa, Frank Barber, em comunicado. "Nossos pensamentos e orações estão com nossos colegas e suas famílias."

A Ames Goldsmith prometeu colaborar com as autoridades locais, estaduais e federais na investigação do vazamento. A Administração Federal de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) abriu uma investigação sobre o ocorrido, disse um porta-voz, acrescentando que a agência tem seis meses para concluir sua análise.

A prata está presente em diversos itens, desde placas de circuito e outros componentes eletrônicos até filmes fotográficos e de raios X, além de joias. O ácido nítrico é usado para dissolver os materiais, deixando para trás nitrato de prata, que pode ser processado para recuperar prata pura. As empresas de recuperação também podem triturar ou jatear com areia os itens que contêm prata e usar ímãs ou diferenças de densidade para separar o metal precioso.

Sigman disse que a Ames Goldsmith recupera prata das várias fábricas do complexo de Institute "e eles a reutilizam. Quando aspiram os tapetes do escritório, recuperam milhares de dólares em prata. Fonte: Associated Press.