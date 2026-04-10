Vazamento de petróleo paralisa grande parte do Porto de Antuérpia

O tráfego marítimo ficou praticamente paralisado nesta sexta-feira(10) no porto belga de Antuérpia - o segundo maior terminal de carga da Europa e um dos maiores do mundo - devido a um vazamento de petróleo, informou a autoridade portuária em nota à imprensa.

O derramamento, ocorrido na noite de quinta-feira durante uma operação de reabastecimento de um navio, foi contido. No entanto, a contaminação se espalhou pelo rio Escalda, de acordo com o comunicado.

A navegação foi suspensa do mar aberto ao terminal e várias eclusas tiveram de ser fechadas, observou a mesma fonte. A suspensão poderá durar "vários dias", confirmou um porta-voz contatado pela AFP.

A autoridade portuária expressou seu "pesar" pelo incidente e por seu potencial impacto "em áreas naturais vulneráveis ao longo do Escalda".

"Estamos fazendo o possível para minimizar os danos operacionais e ambientais", enfatizou.

O imenso Porto de Antuérpia, com dezenas de quilômetros de cais, é o segundo terminal de carga mais movimentado da Europa, atrás apenas do Porto de Roterdã, nos vizinhos Países Baixos. É considerado um dos pilares econômicos da Bélgica.