Usar menos cosméticos reduz em poucos dias o nível de contaminantes no corpo (estudo)

Utilizar menos cosméticos reduz, em apenas alguns dias, a concentração de alguns contaminantes químicos e desreguladores endócrinos, como o bisfenol A, na urina, segundo um estudo divulgado nesta quarta-feira (22).

Uma equipe de pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica (Inserm), da França, pediu a 100 estudantes com idades entre 18 e 30 anos que reduzissem, durante cinco dias, a quantidade de cosméticos que utilizavam.

Eles também deveriam substituir seus produtos de higiene, como sabonete ou pasta de dente, por outros alternativos, sem fenóis sintéticos, parabenos, ftalatos e éteres de glicol.

Posteriormente, os pesquisadores compararam os resultados das análises de urina realizadas antes e depois dos cinco dias.

Os resultados desse estudo, publicado na revista Environment International, são impactantes: quase um quarto a menos de exposição (-22%) ao ftalato de monoetila, derivado de compostos utilizados, entre outros, para fixar perfumes, e até "-30% ao metilparabeno, um conservante e possível desregulador endócrino, segundo as autoridades europeias".

Os cientistas também observaram uma diminuição de 39% na concentração urinária de bisfenol A, suspeito de favorecer distúrbios e doenças, como o câncer de mama e a infertilidade.

O bisfenol A é proibido em vários países, como os da União Europeia, mas sua presença pode ser explicada por "contaminações ocorridas durante o processo de fabricação ou por meio dos materiais de embalagem", indica o Inserm em um comunicado.

O Parlamento Europeu deve se pronunciar no fim de abril sobre uma mudança na regulamentação europeia relativa aos cosméticos.

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