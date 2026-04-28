Últimos policiais de missão internacional do Quênia deixam o Haiti

O último contingente de policiais quenianos destacados na Missão Multinacional de Apoio à Segurança (MMAS), encarregada de lutar contra as quadrilhas que controlam partes do Haiti, deixou o país na segunda-feira, informaram fontes policias nesta terça (28).

Neste fim de semana foi celebrada uma cerimônia para marcar o fim desta missão, que será substituída pela Força de Repressão de Gangues (FRG).

Participaram do ato membros do governo local, informou uma fonte da Polícia Nacional do Haiti, que pediu para permanecer no anonimato.

A FRG, à qual o Conselho de Segurança da ONU deu um mandato mais sólido que o da MMAS, homenageou os quenianos que prestaram serviço no Haiti em uma mensagem publicada no X na segunda-feira: "Quando o Haiti mais precisava de apoio, o Quênia respondeu ao chamado".

Com falta de equipamento, de financiamento e apenas mil policiais mobilizados dos 2.500 esperados, a missão não obteve nem de longe os resultados esperados.

O Conselho de Segurança decidiu, em setembro, substituí-la pela FRG, que poderá contar com um máximo de 5.500 efetivos, tanto policiais quanto militares.