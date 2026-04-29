Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Moeda iraniana no nível mais baixo -

O rial iraniano atingiu, nesta quarta-feira (29), seu nível mais baixo em relação ao dólar desde a instauração da república islâmica em 1979, segundo diversas plataformas de monitoramento de câmbio.

Por volta das 09h30 GMT (06h30 em Brasília), um dólar era negociado, com base na taxa de câmbio informal, a 1,80 milhão de riais. O euro, por sua vez, era negociado a 2,10 milhões de riais, de acordo com as plataformas Bonbast e AlanChand.

- Bloqueio longo à vista -

O presidente dos EUA, Donald Trump, instruiu seus funcionários de segurança nacional a se prepararem para manter o bloqueio que impôs aos portos iranianos por um período prolongado, com o objetivo de compelir Teerã a abandonar seu programa nuclear, segundo uma reportagem do The Wall Street Journal.

De acordo com o jornal, Trump não acredita que o Irã esteja negociando de boa-fé; ele espera forçar a república islâmica a suspender o enriquecimento de urânio por 20 anos e aceitar restrições rigorosas posteriormente.

- "Acabou o Senhor Bonzinho" -

"O Irã é incapaz de se organizar. Eles não sabem como assinar um acordo não nuclear. É melhor eles entrarem nos eixos logo!", postou Trump em sua rede social Truth Social.

Ele acompanhou a mensagem com uma imagem gerada artificialmente na qual aparece usando óculos de sol escuros e segurando um fuzil, juntamente com a mensagem: "Acabou o 'Senhor Bonzinho'".

- 21 execuções no Irã -

Um total de 21 pessoas foram executadas e mais de 4.000 detidas no Irã por motivos políticos ou de segurança nacional desde o início da guerra no Oriente Médio, em 28 de fevereiro, afirmaram as Nações Unidas nesta quarta-feira.

Após ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã terem deflagrado o conflito, "pelo menos nove pessoas foram executadas em conexão com as manifestações de janeiro de 2026, dez por suposta filiação a grupos de oposição e duas por espionagem", anunciou o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

- Lucro recorde para TotalEnergies -

O grupo energético francês TotalEnergies anunciou que seu lucro líquido cresceu 51% no primeiro trimestre do ano, totalizando US$ 5,8 bilhões (R$ 28,9 bilhões), graças a um aumento nos preços do petróleo impulsionado pela guerra no Oriente Médio.

- Refinaria saudita retoma serviço -

A TotalEnergies também anunciou nesta quarta-feira que as operações foram retomadas em meados de abril na refinaria Satorp, na Arábia Saudita, após a instalação, da qual é coproprietária juntamente com o grupo local Aramco, ter sido fechada devido a danos sofridos em um ataque aéreo dias antes.

"A refinaria vem operando com uma capacidade de 230.000 barris por dia desde 14 de abril", afirmou a empresa.

- Hegseth no Congresso -

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, comparece ao Congresso nesta quarta-feira (29) pela primeira vez desde o início do conflito, em 28 de fevereiro.

Hegseth, que tem sido duramente criticado pela oposição democrata devido à escassez de informações fornecidas, responderá a perguntas dos membros da Comissão de Forças Armadas da Câmara, ao lado de Dan Caine, o chefe do Estado-Maior dos EUA.

- Petróleo acima dos 100 dólares -

Os preços do petróleo mantiveram sua tendência de alta nesta quarta-feira, recuperando os níveis anteriores ao cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, a referência global, subiu 2,95%, para US$ 114,54. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), avançou 3,48%, para US$ 103,41.

- Dois mortos no Líbano -

Um soldado e seu irmão morreram no sul do Líbano em um novo ataque israelense nesta quarta-feira, afirmou o exército libanês.

- Trump diz ao rei Charles que "venceu militarmente" o Irã -

O presidente dos Estados Unidos afirmou, na terça-feira, que o Irã foi "derrotado militarmente", durante um jantar de gala com o rei britânico Charles III e outros convidados.

"Derrotamos militarmente este adversário em particular", disse o magnata republicano no banquete realizado na Casa Branca. "Charles concorda comigo, ainda mais do que eu mesmo."

- Emirados anunciam retirada da Opep -

Os Emirados Árabes Unidos irão se retirar da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), liderada pela Arábia Saudita, e da aliança Opep+, da qual a Rússia também é membro, a partir de 1º de maio, anunciou na terça-feira a agência de notícias emiradense.

"Esta decisão reflete a visão estratégica e econômica de longo prazo dos Emirados Árabes Unidos e a evolução de seu perfil energético, particularmente a aceleração dos investimentos na produção interna de energia", afirmou a WAM.