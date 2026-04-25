Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Estas são as últimas novidades sobre a guerra no Oriente Médio:

- Enviados dos EUA viajam a Islamabad -

Enviados dos Estados Unidos viajam ao Paquistão neste sábado (25) em uma tentativa de avançar com uma nova rodada de negociações com o Irã, em meio a um frágil cessar-fogo.

Segundo a Casa Branca, Steve Witkoff e Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump, terão uma "conversa presencial" com representantes iranianos. A mídia estatal iraniana, no entanto, afirma que a agenda não inclui conversas diretas.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, já chegou a Islamabad.

- Navio caça-minas alemão -

A Alemanha enviará em breve um navio caça-minas ao Mediterrâneo para uma possível missão no Estreito de Ormuz, após o fim da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, disse à AFP uma porta-voz do Ministério da Defesa.

- "Salvar a própria pele" -

Os Estados Unidos "estão buscando uma saída que lhes permita salvar a própria pele e escapar do atoleiro da guerra em que se encontraram", disse um porta-voz do Ministério da Defesa do Irã.

- Irã ameaça reagir se bloqueio americano continuar -

O comando das forças armadas iranianas ameaçou os Estados Unidos com uma resposta militar caso o bloqueio aos portos iranianos seja mantido.

- Ataques israelenses matam quatro pessoas no Líbano -

Bombardeios israelenses mataram quatro pessoas no Líbano, apesar de um frágil cessar-fogo prorrogado esta semana na guerra entre Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah, anunciou o governo libanês.

- Irã executa homem por cooperação com Israel -

Um homem condenado por colaborar com os serviços secretos israelenses durante protestos de rua no início deste ano foi executado no Irã, anunciou o Judiciário.

- Espanha, membro "confiável" da Otan -

O chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que seu país é um "parceiro confiável" da Otan, em meio a notícias da imprensa de que os Estados Unidos estariam considerando suspender Madri da aliança atlântica por sua recusa em apoiar operações contra o Irã.

A agência de notícias Reuters citou um funcionário americano anônimo que afirmou que o Pentágono levantou a questão da suspensão em um e-mail que discutia maneiras de punir os aliados da Otan que permanecem neutros na guerra travada por Washington e Israel contra Teerã.

- Aeroporto internacional de Teerã reabre -

O aeroporto internacional Imam Khomeini de Teerã reabriu neste sábado, anunciou a televisão estatal iraniana, com as primeiras partidas programadas, "graças aos esforços das companhias aéreas nacionais", para destinos como Medina, Mascate e Istambul.

- Kuwait liberta um jornalista -

Um jornalista kuwaitiano-americano foi libertado após ficar detido por várias semanas no Kuwait, país que reprime a disseminação de imagens da guerra entre Irã e Estados Unidos, informou um funcionário do Departamento de Estado americano.

Ahmed Shihab-Eldin, que já contribuiu para o The New York Times, a PBS e a Al Jazeera English, foi preso em 3 de março sob a acusação de disseminar informações falsas, prejudicar a segurança nacional e fazer uso indevido de seu telefone celular.

- EUA congela 344 milhões de dólares em criptomoedas -

Os Estados Unidos congelaram 344 milhões de dólares (1,7 bilhão de reais) em ativos de criptomoedas devido a vínculos com o Irã, afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent.