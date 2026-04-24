Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Hezbollah se reserva o direito de responder a Israel -

O grupo Hezbollah se reserva o direito de responder às "agressões" israelenses que continuam apesar da trégua no Líbano, declarou Ali Fayad, deputado do partido pró-iraniano.

Prolongar o cessar-fogo "não faz sentido" diante dos "atos de hostilidade" persistentes de Israel, afirmou.

- Agência especializada antecipa tensões no mercado de GNL -

As consequências da guerra no Oriente Médio sobre a produção de gás natural liquefeito (GNL) serão sentidas por pelo menos dois anos e o mercado prosseguirá "tenso" em 2026 e 2027, advertiu a Agência Internacional de Energia (AIE).

- Soldado da força de paz morre no Líbano -

Um soldado indonésio da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) morreu em consequência dos ferimentos sofridos em um ataque contra uma base da força da ONU em 29 de março.

- Estabilidade no Oriente Médio é do interesse de todos -

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu o retorno da estabilidade no Oriente Médio "o mais rápido possível".

"Acredito que todos temos interesse no retorno da estabilidade, o mais rápido possível", disse.

- Kuwait anuncia ataques com drones a partir do Iraque -

O comando militar do Kuwait anunciou que dois drones procedentes do Iraque atingiram postos de controle na fronteira, mas não deixaram feridos.

- Prorrogação do cessar-fogo entre Israel e Líbano -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quinta-feira (23) que o cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por três semanas.

Em reunião em Washington com enviados de Israel e do Líbano, declarou que "em breve" pretende também se reunir com os líderes desses países. "Acho que existe uma chance muito boa de alcançar a paz. Acho que deveria ser algo simples", disse a jornalistas.

- Hezbollah lança mísseis contra Israel -

O Hezbollah afirmou na quinta-feira que lançou foguetes contra o norte de Israel em resposta às "violações" do cessar-fogo.

"Em defesa do Líbano e de seu povo, e em resposta à violação do cessar-fogo pelo inimigo israelense e aos seus ataques contra a localidade de Yater, no sul do Líbano (...) atacamos o assentamento de Shtula com uma salva de foguetes", disse o grupo armado apoiado pelo Irã em um comunicado.

- EUA não têm pressa, mas "relógio corre" para o Irã -

O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos não sentem nenhuma pressão para encerrar a guerra com o Irã, mas que "o relógio está correndo" para Teerã.

"Tenho todo o tempo do mundo, mas o Irã não. O relógio está correndo!", escreveu o presidente nas redes sociais. "O bloqueio é hermético e firme e, a partir de agora, a situação só vai piorar".

- Trump descarta usar arma nuclear contra o Irã -

O presidente americano descartou atacar o Irã com uma arma nuclear, após ameaças anteriores de destruir completamente a civilização iraniana.

"Não, não a usaria", disse a jornalistas na Casa Branca. "Por que eu usaria uma arma nuclear quando, de forma muito convencional, nós os dizimamos sem ela?", questionou.

- Terceiro porta-aviões dos EUA chega ao Oriente Médio -

Um terceiro porta-aviões dos Estados Unidos está mobilizado no Oriente Médio, o USS George H.W. Bush, informou o exército.

O USS George H.W. Bush navegava "pelo oceano Índico, na área de responsabilidade do Comando Central dos EUA, em 23 de abril", indicou o comando militar responsável pelo Oriente Médio em uma publicação na rede X que incluía uma imagem do porta-aviões com o convés repleto de caças.

- "Israel não está atacando o Irã" -

Uma fonte de segurança israelense declarou à AFP que o exército de Israel não está atacando o Irã, depois que meios de comunicação iranianos relataram explosões sobre Teerã e a ativação da defesa antiaérea pela primeira vez desde a entrada em vigor do cessar-fogo com os Estados Unidos em 8 de abril.

"Israel não está atacando o Irã", afirmou, sem oferecer mais detalhes, essa fonte, que falou sob condição de anonimato.

- Ataque israelense no sul do Líbano mata três pessoas -

Um ataque israelense no sul do Líbano matou três pessoas na quinta-feira, informou o Ministério da Saúde libanês, apesar de uma trégua de dez dias na guerra entre Israel e o movimento pró-Irã Hezbollah.

- Aiatolá Khamenei está "gravemente ferido" -

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, ficou gravemente ferido no ataque aéreo conjunto dos Estados Unidos e de Israel que matou seu pai e antecessor, Ali Khamenei, mas permanece mentalmente lúcido, informou o The New York Times na quinta-feira.