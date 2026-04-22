Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Irã anuncia que apreendeu dois navios -

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, afirmou nesta quarta-feira (22) que suas forças navais interceptaram dois navios que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz e os conduziram para águas territoriais da República Islâmica.

As autoridades iranianas identificaram um navio como "MSC-FRANCESCA", que disseram pertencer "ao regime sionista", em referência a Israel, e o outro como "EPAMINONDAS".

- Israel pede ao Líbano um trabalho conjunto contra o Hezbollah -

"Amanhã serão retomadas em Washington DC as conversações diretas entre Israel e Líbano. Faço um apelo ao governo do Líbano: trabalhemos juntos contra o Estado terrorista que o Hezbollah construiu em vosso território", declarou o ministro das Relações Exteriores israelense, Gideon Saar, para um grupo de diplomatas.

- China alerta que o Oriente Médio está em uma "encruzilhada crítica" -

A China advertiu que a situação no Oriente Médio está em uma "encruzilhada crítica, em uma transição da guerra para a paz", depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou o cessar-fogo para dar mais tempo de negociação ao Irã.

- Irã executa um homem -

O Irã executou um homem condenado por vínculos com os serviços de inteligência israelenses, anunciou o Poder Judiciário.

- Trump diz que Irã está em "colapso financeiro" -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã está "em colapso financeiro" devido ao bloqueio do Estreito de Ormuz, uma rota crucial para o trânsito de petróleo.

"O Irã está em colapso financeiro! Eles querem o Estreito de Ormuz aberto imediatamente", publicou Trump em sua rede Truth Social. Ele acrescentou que a República Islâmica está "desesperada por dinheiro".

- Ataque israelense no Líbano deixa um morto -

Um ataque israelense no oeste da região do Bekaa, leste do Líbano, deixou um morto e dois feridos, informou a imprensa estatal libanesa, apesar da trégua em vigor entre Israel e o grupo pró-iraniano Hezbollah.

- Porta-contêineres atingido por disparos iranianos perto de Omã -

Uma lancha de patrulha iraniana atirou contra um navio porta-contêineres perto da costa de Omã, informou a agência britânica de segurança marítima UKMTO.

Segundo a empresa de inteligência Vanguard Tech, o navio com bandeira da Libéria "havia sido informado que tinha permissão para atravessar o Estreito de Ormuz".

Além disso, um cargueiro que saía do Irã foi alvo de tiros nesta quarta-feira, segundo a UKMTO. O navio, que estava a oito milhas náuticas ao oeste do Irã, "informou que foi atingido e está atualmente parado no mar".

- Irã diz controlar fornecimento de alimentos -

O ministro da Agricultura do Irã, Qolamreza Nouri, afirmou que o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos teve um impacto mínimo na capacidade do país de fornecer produtos básicos e alimentos.

"Apesar do bloqueio naval dos Estados Unidos, não temos nenhum problema para fornecer produtos básicos e alimentos porque, devido à extensão do país, é possível importar por diferentes fronteiras", disse.

- Trump defende bloqueio do Estreito de Ormuz -

Donald Trump afirmou na terça-feira que as autoridades iranianas querem reabrir o Estreito de Ormuz, que tanto Teerã como Washington afirmam ter bloqueado.

"Eles só dizem que querem o estreito fechado porque eu o bloqueei (fechado!) completamente, então só querem 'manter as aparências'", escreveu na Truth Social.

- Petróleo sobe -

Às 10h00 GMT (7h00 de Brasília), o barril de petróleo de Brent do Mar do Norte, referência do mercado mundial, subia 1,14%, a 99,60 dólares. O equivalente americano, o West Texas Intermediate, avançava 1,13% a 90,68 dólares.

- Reunião em Londres sobre missão para proteger Ormuz -

O Reino Unido anunciou que receberá, a partir desta quarta-feira, militares de quase 30 países para discutir a formação de uma missão, liderada em conjunto com a França, com o objetivo de proteger a navegação no Estreito de Ormuz, por onde trafegava 20% da produção mundial de petróleo antes da guerra.

- Vance não viajará ao Paquistão -

O vice-presidente americano, JD Vance, não viajará ao Paquistão, onde inicialmente estavam previstas negociações com o Irã, anunciou a Casa Branca.

Teerã já havia anunciado a intenção de não enviar uma delegação para a segunda rodada de diálogo.

- Trump estende cessar-fogo -

Trump anunciou na terça-feira que estende a trégua com o Irã até que este país "apresente uma proposta e as negociações sejam concluídas, de uma forma ou de outra".

Também ordenou às Forças Armadas "que mantenham o bloqueio" naval imposto aos portos iranianos.

- Irã ameaça destruir produção de petróleo de países do Golfo -

A Guarda Revolucionária do Irã ameaçou destruir a produção de petróleo dos países do Golfo caso seja atacada a partir de seus territórios.

"Nossos vizinhos do sul devem saber que, se sua geografia e instalações forem usadas por inimigos para atacar a nação iraniana, podem dar adeus à produção de petróleo no Oriente Médio", declarou Majid Mousavi, comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária.