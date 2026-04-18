Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Irã anuncia que fechou novamente o Estreito de Ormuz -

O comando central militar do Irã anunciou neste sábado que retomará a "gestão rigorosa" do Estreito de Ormuz, revertendo uma decisão anterior de liberar a rota estratégica como parte das negociações com os Estados Unidos.

Em um comunicado divulgado pela televisão estatal, as autoridades militares afirmaram que Washington não cumpriu uma promessa ao manter o bloqueio a navios que navegam em direção e a partir dos portos iranianos.

Enquanto as forças dos Estados Unidos não restaurarem a liberdade de movimentação para todos os navios que visitam o Irã, "a situação no Estreito de Ormuz continuará sob controle rigoroso", afirmou o comando militar em seu comunicado.

- Trump diz que bloqueio aos portos prosseguirá sem um acordo -

O presidente Donald Trump disse na sexta-feira à noite que manterá o bloqueio dos Estados Unidos aos portos iranianos se um acordo não for alcançado com Teerã.

Ao embarcar no avião Air Force One, Trump afirmou que talvez "não prorrogue" o cessar-fogo com o Irã que termina na quarta-feira. "Mas o bloqueio vai continuar", disse aos jornalistas.

- Autoridades paquistanesas concluem visitas de alto nível como parte dos esforços de paz no Oriente Médio -

O primeiro-ministro do Paquistão e o comandante do Exército do país anunciaram neste sábado a conclusão de visitas diplomáticas de alto nível, no âmbito dos esforços para acabar com a guerra no Oriente Médio.

O marechal Asim Munir, comandante do Estado-Maior do Exército paquistanês, concluiu uma visita de três dias ao Irã, onde se reuniu com autoridades. O primeiro-ministro Shehbaz Sharif anunciou o fim de uma viagem que teve escalas na Arábia Saudita, Catar e Turquia.

- Irã reabre parcialmente seu espaço aéreo -

O Irã reabriu parcialmente neste sábado seu espaço aéreo para voos internacionais que atravessam a região leste de seu território, informou a Autoridade de Aviação Civil do país.

- Turquia acusa Israel de querer "ocupar mais territórios" -

O chefe da diplomacia turca acusou Israel de utilizar a guerra no Oriente Médio como pretexto para "ocupar mais territórios".

"Israel não busca garantir sua própria segurança; Israel quer mais territórios. A segurança está sendo utilizada pelo governo de (Benjamin) Netanyahu como pretexto para ocupar mais terras", declarou o ministro turco das Relações Exteriores, Hakan Fidan, durante um fórum diplomático em Antália, no sul da Turquia.

- Irã afirma que seu urânio enriquecido não será transferido -

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que suas reservas de urânio enriquecido não serão transferidas "para nenhum lugar", apesar da declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que Teerã havia concordado em entregar as reservas.

"O urânio enriquecido do Irã não será transferido para lugar nenhum", disse o porta-voz do ministério, Esmail Baqai, à televisão estatal.

Uma "transferência do urânio enriquecido do Irã para os Estados Unidos nunca foi cogitada nas negociações", acrescentou.

Baqai afirmou que as recentes negociações envolveram uma solução para o conflito e não a transferência do urânio do Irã.

- Trump diz que urânio enriquecido iraniano será transferido para os Estados Unidos -

Donald Trump afirmou na sexta-feira que o urânio do Irã seria transferido para os Estados Unidos sob qualquer acordo de paz. Ele acrescentou que Washington ajudaria Teerã a extraí-lo das instalações nucleares atingidas por ataques americanos no ano passado.

"Vamos conseguir o urânio entrando no Irã, com muitas escavadoras", disse Trump em um evento no Arizona.

- Companhias aéreas temem racionamento de querosene -

A organização profissional mundial das companhias aéreas, a IATA, pediu uma coordenação entre as diversas autoridades reguladoras e transparência em caso de necessidade de "racionamento" de querosene, particularmente na Europa.

"É importante que as autoridades tenham planos bem comunicados e bem coordenados, caso o racionamento se torne necessário, inclusive mantendo a flexibilidade na atribuição de faixas de horários nos aeroportos", afirmou o diretor-geral da IATA, Willie Walsh.

- Líbano trabalha em "acordo permanente" com Israel -

O Líbano está trabalhando na elaboração de "um acordo permanente" com Israel após o cessar-fogo que entrou em vigor na sexta-feira, afirmou seu presidente, Joseph Aoun.

Para Aoun, a trégua é "uma fase de transição (...) para trabalhar em um acordo permanente que proteja os direitos do nosso povo, a unidade do nosso país e a soberania da nossa nação".

Aoun considerou que as negociações diretas entre Líbano e Israel, dois países em estado de guerra desde 1948, não são "um sinal de fraqueza ou uma concessão", e prometeu não "ceder nenhum pedaço do território nacional".

- Trump afirma à AFP que um acordo com o Irã está "muito perto" -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à AFP que já não restam "pontos de conflito" para solucionar e alcançar um acordo de paz com o Irã. Ele acrescentou que o pacto estava "muito perto".