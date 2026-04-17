Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Hezbollah diz que tem "o dedo no gatilho" em caso de violação da trégua por Israel -

O grupo libanês pró-iraniano Hezbollah afirmou nesta sexta-feira (17) que seus combatentes têm "o dedo no gatilho" caso Israel viole a trégua de 10 dias que entrou em vigor durante a noite.

Em um comunicado, o Hezbollah afirma que, durante a guerra de 45 dias, executou "2.184 operações militares" contra Israel e o Exército israelense em território libanês.

"Os combatentes manterão o dedo no gatilho porque desconfiam da traição do inimigo", acrescenta a nota.

- Petroleiro sul-coreano evita Estreito de Ormuz e opta pelo Mar Vermelho -

Um petroleiro sul-coreano transitou pelo Mar Vermelho, algo inédito desde o início do bloqueio do Estreito de Ormuz no contexto da guerra no Oriente Médio, anunciou Seul.

A Coreia do Sul, muito dependente das importações de hidrocarbonetos, busca garantir seu abastecimento desde que os ataques americanos e israelenses contra o Irã no fim de fevereiro levaram Teerã a fechar o acesso ao Estreito de Ormuz.

- Petróleo em queda -

Os preços do petróleo estavam em queda nesta sexta-feira. O barril de West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado americano, recuava 1%, a 93,74 dólares. O barril de Brent do Mar do Norte, referência mundial, cedia 0,88% a 98,52 dólares.

- Engarrafamentos para acessar o sul do Líbano -

Jornalistas da AFP observaram grandes engarrafamentos na única ponte que ainda permite atravessar o rio Litani para acessar o sul do Líbano. Os motoristas aguardam durante horas com a esperança de voltar para casa após a entrada em vigor do cessar-fogo.

O Exército israelense, no entanto, advertiu que mantém sua presença na região e pediu à população que não retorne para suas residências. O Exército libanês também pediu aos deslocados que não retornem para suas casas.

- Líbano acusa Israel de violar o cessar-fogo -

O Exército do Líbano acusou Israel de cometer "atos de agressão" e bombardeios em violação da trégua que entrou em vigor à meia-noite no país (18h de quinta-feira em Brasília), enquanto o Hezbollah anunciou ter atacado soldados israelenses em resposta.

- Trump espera que Hezbollah "se comporte bem" durante o cessar-fogo -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quinta-feira esperar que o grupo Hezbollah "se comporte bem" durante o cessar-fogo no Líbano.

"Será um GRANDE momento para eles se fizerem isso. Chega de assassinatos. Finalmente deve haver PAZ!", escreveu na plataforma Truth Social.

- Líbano se compromete a deter ataques do Hezbollah contra Israel -

O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que o Líbano se comprometeu a impedir qualquer ataque do movimento xiita Hezbollah contra Israel.

Como parte da trégua de 10 dias, "o governo do Líbano adotará medidas significativas para impedir que o Hezbollah [...] realize ataques, operações ou atividades hostis de qualquer tipo contra alvos israelenses".

- Trump afirma que Irã concordou em entregar reservas de urânio enriquecido -

O presidente americano Donald Trump afirmou que o Irã concordou em entregar suas reservas de urânio enriquecido, uma das exigências de Washington para alcançar um acordo com Teerã.

"Eles aceitaram nos devolver o 'pó' nuclear", disse Trump a jornalistas na Casa Branca, em referência ao urânio enriquecido que os Estados Unidos afirmam que poderia ser utilizado para fabricar armas nucleares.

- Encontro entre Israel e Líbano na Casa Branca em 'quatro ou cinco dias' -

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente libanês, Joseph Aoun, visitarão a Casa Branca para uma reunião conjunta com Donald Trump nos próximos dias, anunciou o presidente americano.

- EUA devem manter bloqueio aos portos iranianos pelo "tempo que for necessário"

Os Estados Unidos devem manter o bloqueio dos portos iranianos, em vigor desde segunda-feira, pelo "tempo que for necessário", afirmou o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth. Ele ameaçou bombardear o Irã caso as autoridades de Teerã tomem uma "decisão ruim".