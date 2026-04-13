Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Turquia pede reabertura do Estreito de Ormuz 'o mais rápido possível' -

O chanceler turco, Hakan Fidan, pediu que o Estreito de Ormuz reabra "o mais rápido possível", depois do fracasso das negociações entre Teerã e Washington no Paquistão.

"Devemos realizar as negociações necessárias com o Irã, deveriam ser utilizados métodos de persuasão e o Estreito (de Ormuz) deve reabrir o mais rápido possível", declarou o ministro à agência de notícias estatal Anadolu.

- França e Reino Unido organizarão conferência sobre "missão pacífica" para Ormuz -

França e Reino Unido organizarão "nos próximos dias" uma "conferência" sobre uma "missão internacional pacífica destinada a restaurar a liberdade de navegação" no Estreito de Ormuz, anunciou o presidente francês, Emmanuel Macron.

"Esta missão, estritamente defensiva e alheia às partes beligerantes, terá a vocação de ser mobilizada assim que a situação permitir e estará aberta aos países dispostos a contribuir", acrescentou Macron na rede social X.

- Reino Unido "não apoia" bloqueio americano ao Estreito de Ormuz -

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou à BBC que o Reino Unido "não apoia" o bloqueio naval do Estreito de Ormuz anunciado pelo presidente americano Donald Trump. Também disse que o país "não vai permitir ser arrastado" para a guerra com o Irã, apesar de Londres ter participado em "ações defensivas" desde o início do conflito.

- Alemanha sentirá durante "muito tempo" as consequências da guerra -

Na Alemanha, as consequências da guerra no Oriente Médio serão sentidas durante "muito tempo", afirmou o chefe de Governo Friedrich Merz, que anunciou uma redução das tarifas sobre o diesel e a gasolina por dois meses para atenuar o aumento dos preços da energia provocado pelo conflito.

- Bolsas europeias e asiáticas operam em queda -

As principais Bolsas europeias abriram no vermelho nesta segunda-feira, depois do fracasso das negociações entre Irã e Estados Unidos no Paquistão.

Nas primeiras operações, Paris e Frankfurt recuavam quase 1%, Londres perdia 0,62% e Milão 0,79%.

Na Ásia, os principais índices fecharam em baixa: Tóquio perdeu 0,74% e Seul recuou 0,86%.

- Bloqueio americano de Ormuz não faz sentido, denuncia Espanha -

O bloqueio americano do Estreito de Ormuz "é algo sem sentido, sem razão", disse a ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles. "É mais um episódio de toda esta guinada em que o presidente americano Donald Trump nos meteu", disse Robles.

- China espera que EUA e Irã não retomem a guerra após fracasso das negociações -

O porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Guo Jiakun, declarou que Pequim "espera que as partes envolvidas cumpram o acordo de cessar-fogo temporário, continuem resolvendo as disputas por meios políticos e diplomáticos, evitem reavivar a guerra e criem as condições para um rápido retorno à paz e à tranquilidade na região do Golfo".

- Exército do Irã considera "ilegal" e ato de "pirataria" o bloqueio naval americano -

O comandante das Forças Armadas iranianas, Khatam al Anbiya, afirmou que o bloqueio naval americano, que deve começar nesta segunda-feira, é "ilegal" e constitui um ato de "pirataria", e advertiu que nenhum porto do Golfo estará a salvo caso os portos do país enfrentem ameaças.

"Se a segurança dos portos da República Islâmica nas águas do Golfo Pérsico e do Mar da Arábia for ameaçada, nenhum porto do Golfo Pérsico nem do Mar da Arábia estará a salvo", afirmou em um comunicado lido na televisão estatal.

- Irã executou pelo menos 1.639 pessoas em 2025, recorde desde 1989 -

O Irã executou pelo menos 1.639 pessoas em 2025, o número mais elevado desde 1989, afirmaram duas ONGs, que alertaram que a República Islâmica poderia utilizar a pena de morte de forma ainda mais ampla após os protestos de janeiro e a guerra contra Israel e os Estados Unidos.

- Trump não se importa com o retorno do Irã às negociações -

O presidente Donald Trump disse no domingo que não se importa se o Irã retornará ou não às negociações com os Estados Unidos após o fracasso da reunião no Paquistão.

"Não me importa se voltam ou não. Se não voltarem, para mim tudo bem", disse Trump à imprensa na base militar Andrews, em Maryland, em seu retorno da Flórida.

- Petróleo em alta -

O barril de petróleo WTI, referência nos Estados Unidos, era negociado acima de 100 dólares após o fracasso dos diálogos de paz entre Estados Unidos e Irã.

O barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio subia quase 8%, a 104,50 dólares, enquanto o Brent, referência internacional, para entrega em junho, avançava 7%, a 102 dólares.