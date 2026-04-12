Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Trump anuncia bloqueio de navegação no Estreito de Ormuz -

Donald Trump ordenou, neste domingo(12), um bloqueio naval dos Estados Unidos ao Estreito de Ormuz em resposta à recusa "inflexível" do Irã em abandonar suas ambições nucleares durante as negociações de paz em Islamabad.

Embora tenha reconhecido que as negociações no Paquistão correram "bem" e que "um acordo foi alcançado na maioria dos pontos", o presidente americano afirmou que Teerã se recusou a ceder na questão de seu programa nuclear.

"Com efeito imediato, a Marinha dos Estados Unidos, a maior do mundo, iniciará o processo de BLOQUEIO de todas as embarcações que tentarem entrar ou sair do Estreito de Ormuz", acrescentou.

- Omã insta EUA e Irã a fazerem "concessões dolorosas" -

O ministro das Relações Exteriores de Omã instou, neste domingo, o Irã e os Estados Unidos a fazerem "concessões dolorosas" para que suas negociações cheguem a uma conclusão bem-sucedida, além de pedir "uma prorrogação do cessar-fogo".

"O sucesso pode exigir que todos façam concessões dolorosas, mas isso não é nada comparado à dor do fracasso e da guerra", escreveu Badr al-Busaidi, mediador em negociações anteriores entre Teerã e Washington antes do início do conflito.

- Putin demonstra disposição para participar da mediação -

O presidente russo, Vladimir Putin, disse a seu homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, neste domingo, que está pronto para ajudar a mediar os esforços para alcançar a paz no Oriente Médio, informou o Kremlin.

"Vladimir Putin enfatizou sua disposição de continuar facilitando a busca por uma solução política e diplomática para o conflito, assim como de mediar os esforços para alcançar uma paz justa e duradoura no Oriente Médio", disse o Kremlin em comunicado sobre a ligação telefônica.

- Todos os membros da delegação dos EUA deixaram Islamabad -

Todos os membros da delegação dos EUA deixaram Islamabad, onde as negociações com o Irã fracassaram, disse um funcionário americano neste domingo.

O anúncio foi feito durante uma escala técnica na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha, a bordo do Air Force Two, onde viajava o vice-presidente JD Vance.

O vice-presidente americano participou das negociações juntamente com Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Donald Trump.

- UE afirma que diplomacia é "essencial para resolver questões pendentes" -

A UE insiste que a diplomacia é "essencial para resolver questões pendentes" no conflito do Oriente Médio, disse o porta-voz da UE, Anouar El Anouni, à AFP neste domingo.

"Agradecemos ao Paquistão por seus esforços de mediação. A União Europeia contribuirá com todos os esforços diplomáticos, levando em consideração toda a gama de seus interesses e preocupações, em estreita coordenação com seus parceiros", acrescentou o porta-voz.

- Papa afirma estar "mais próximo do que nunca" de povo libanês -

O papa Leão XIV afirmou neste domingo que está "mais próximo do que nunca, nestes dias de dor, medo e esperança inabalável em Deus, do amado povo libanês", disse ele à multidão reunida na Praça de São Pedro após a oração Regina Coeli.

O pontífice observou que "o princípio da humanidade (...) implica uma obrigação moral de proteger a população civil dos efeitos atrozes da guerra".

- Starmer e sultão de Omã instam EUA e Irã a continuarem as negociações -

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o sultão de Omã, Haitham bin Tariq, "discutiram as negociações de paz realizadas no Paquistão durante o fim de semana e instaram ambas as partes a encontrarem um caminho a seguir", segundo um comunicado divulgado pelo gabinete do líder britânico.

- Kuwait detém 24 suspeitos de financiar entidades "terroristas" -

Vinte e quatro pessoas foram detidas no Kuwait por supostamente financiarem entidades "terroristas", segundo o Ministério do Interior desta monarquia do Golfo. Uma fonte de segurança especificou que cinco ex-membros do Parlamento estão entre os envolvidos.

Desde que o Irã atacou as monarquias do Golfo aliadas aos Estados Unidos em retaliação ao ataque israelense-americano lançado em 28 de fevereiro, autoridades desses países intensificaram as operações contra indivíduos ou organizações suspeitas de ligação com a República Islâmica ou de apoiá-la.

- EUA foi "incapaz" de conquistar a confiança do Irã nas negociações -

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, que participou das negociações com os Estados Unidos no último fim de semana, afirmou que Washington foi "incapaz" de conquistar a confiança de Teerã durante as conversas.

"Meus colegas da delegação iraniana (...) apresentaram iniciativas construtivas, mas, no fim das contas, o outro lado foi incapaz de conquistar a confiança da delegação iraniana nesta rodada de negociações", disse Ghalibaf em uma publicação no X.