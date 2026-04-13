UKMTO: restrições a portos do Irã entram em vigor sem afetar trânsito em Ormuz

A agência britânica UK Maritime Trade Operations (UKMTO) informou que, até o momento, não há indicação de interrupção do trânsito pelo Estreito de Ormuz para rotas com origem ou destino fora do Irã, embora navios possam enfrentar maior presença militar, comunicações direcionadas e inspeções durante a travessia. A partir das 11h (de Brasília) desta segunda-feira, passaram a vigorar restrições de acesso marítimo anunciadas pelo governo americano, que afetam portos e áreas costeiras do Irã, incluindo regiões do Golfo Pérsico, do Golfo de Omã e do Mar Arábico a leste do Estreito de Ormuz.

Segundo o comunicado da UKMTO, as medidas se aplicam a embarcações de qualquer bandeira que operem em portos, terminais de petróleo ou instalações costeiras iranianas, abrangendo toda a costa do país e sua infraestrutura energética. Detalhes formais sobre a implementação, eventuais exceções e procedimentos devem ser divulgados por meio de avisos oficiais a navegantes.

Embarcações neutras atualmente em portos iranianos terão um período limitado para deixar o país, segundo a UKMTO. A agência recomenda que operadores mantenham elevado nível de atenção, prontidão nas pontes de comando e cautela nas comunicações, enquanto novas orientações devem ser publicadas.