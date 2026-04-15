UE, Reino Unido, Austrália, Japão e Nova Zelândia apelam para paz duradoura da guerra do Irã

Os ministros das Finanças do Reino Unido, Austrália, Japão, Suécia, Países Baixos, Finlândia, Espanha, Noruega, Irlanda, Polônia e Nova Zelândia apelaram nesta quarta-feira (15) por uma resolução duradoura para o conflito no Oriente Médio e um retorno ao trânsito livre e seguro através do Estreito de Ormuz.

Em declaração conjunta, os países alertam que os impactos no crescimento, na inflação e nos mercados persistirão mesmo com uma resolução imediata do conflito, mas que eles estão comprometidos em gerenciar as respostas econômicas e a recuperação da crise.

"Reafirmamos nosso compromisso com o comércio aberto e baseado em regras de produtos energéticos. Comprometemo-nos a evitar, e apelamos a todos os países para que evitem, ações protecionistas, incluindo controles de exportação injustificados, estocagem e outras barreiras comerciais nas cadeias de suprimentos de hidrocarbonetos e outras afetadas pela crise", acrescenta o comunicado.

O grupo pontuou que acolhe com satisfação as coordenações do Fundo Monetário Internacional (FMI), do Banco Mundial e da Agência Internacional de Energia (AIE) de avaliação compartilhada dos impactos econômicos globais.