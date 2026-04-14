UE preocupada com possível escassez de querosene em um 'futuro próximo'

A Comissão Europeia manifestou nesta terça-feira (14) sua preocupação com possíveis problemas de abastecimento de querosene na Europa em um "futuro próximo" devido à guerra no Oriente Médio.

"Atualmente" não há escassez de combustível na UE, declarou em entrevista coletiva a porta-voz da Comissão, Anna-Kaisa Itkonen. "Mas poderão ocorrer problemas de abastecimento em um futuro próximo", disse. Segundo ela, a "principal fonte de preocupação" é o querosene.

Na semana passada, a associação de aeroportos europeus advertiu para o risco de uma "escassez sistêmica" de querosene caso o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz não seja restabelecido até o final de abril.

Antes da guerra, cerca de 20% do querosene mundial costumava passar por essa estratégica via marítima, bloqueada pelo Irã desde o final de fevereiro em resposta aos bombardeios de Israel e dos Estados Unidos.

O conflito provocou a disparada dos preços do querosene, ainda mais do que os do petróleo. Em todos os continentes, muitas companhias aéreas aumentaram seus preços. Também suspenderam voos, por razões de segurança ou de rentabilidade.